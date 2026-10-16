नैनीताल में शुरू हुई जान्हवी कपूर, श्रीलीला और सिद्धार्थ गुप्ता स्टारर अनटाइटल्ड थ्रिलर फिल्म की शूटिंग

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। जान्हवी कपूर, श्रीलीला और सिद्धार्थ गुप्ता अनटाइटल्ड थ्रिलर फिल्म के लिए साथ आ रहे हैं, जिसे उमेश बिष्ट द्वारा डायरेक्ट किया जा रहा है। ऐसे में फिल्म को लेकर नई अपडेट सामने आई है कि इसके फर्स्ट शूटिंग शेड्यूल की शुरुआत नैनीताल में होने जा रही है।

डेवलपमेंट के करीब सूत्र का कहना है,"टीम ने फिल्म के फर्स्ट शूटिंग शेड्यूल की शुरुआत नैनीताल में कर दी है और प्रोजेक्ट को लेकर ऐसे में बहुत सारा उत्साह बना हुआ है। इस थ्रिलर के लिए सिद्धार्थ गुप्ता, श्रीलीला और जान्हवी कपूर के साथ आने से जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने मिलने वाला है। ऐसे में, अब टीम का पूरा ध्यान कहानी को आकार देने पर है और इस तरह से ऑफिशियली इसकी शूटिंग प्लान के मुताबिक शुरू हो गई है।"