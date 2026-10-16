एंटटरेनमेंट डेस्‍क। एकता कपूर ने 2011 की फिल्म द डर्टी पिक्चर के सीक्वल को ऑफिशियली कन्फर्म कर दिया है, जिसमें विद्या बालन, नसीरुद्दीन शाह, इमरान हाशमी और तुषार कपूर ने एक्टिंग की थी। रणवीर अल्लाहबादिया के साथ बातचीत में, प्रोड्यूसर ने बताया कि उनके पास आने वाले सीक्वल के ज़रिए बताने के लिए एक कहानी है।

टीवी और फिल्म प्रोड्यूसर एकता कपूर ने 2011 की हिट फिल्म द डर्टी पिक्चर के सीक्वल की घोषणा की है। विद्या बालन, नसीरुद्दीन शाह, इमरान हाशमी और तुषार कपूर स्टारर यह फिल्म दिवंगत एक्ट्रेस सिल्क स्मिता की ज़िंदगी से इंस्पायर्ड थी। साउथ इंडियन स्टार, जिन्होंने अपने 18 साल के करियर में 450 से ज़्यादा फ़िल्मों में काम किया, 25 साल की उम्र में चेन्नई में अपने घर पर सुसाइड कर लिया।

द डर्टी पिक्चर 2 की घोषणा ने इस लंबे इंतज़ार वाले सीक्वल को लेकर उत्सुकता बढ़ा दी है, लेकिन इसकी कास्ट, कहानी और रिलीज़ डेट के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। एकता कपूर ने अभी तक इसकी ऑफिशियल घोषणा नहीं की है। एकता कपूर ने द डर्टी पिक्चर 2 कन्फर्म किया 15 साल बाद, एकता कपूर ने कन्फर्म किया है कि द डर्टी पिक्चर का सीक्वल आएगा, और वह अभी इस पर काम कर रही हैं। रणवीर अल्लाहबादिया के साथ उनके पॉडकास्ट पर बातचीत में, प्रोड्यूसर ने बताया कि उनके पास आने वाले सीक्वल के ज़रिए बताने के लिए एक कहानी है।