‘स्त्री 2’ के बाद पसंदीदा प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहती थीं श्रद्धा कपूर, बॉलीवुड में करोड़ों के ऑफर ठुकराए!

मनोरंजन डेस्क। बॉलीवुड में जहां एक हिट फिल्म के बाद कलाकारों के पास फिल्मों की लाइन लग जाती है, वहीं श्रद्धा कपूर ने ‘स्त्री 2’ की सफलता के बाद कुछ अलग ही रास्ता चुना। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की, श्रद्धा की लोकप्रियता भी नई ऊंचाई पर पहुंची, लेकिन उन्होंने इस सफलता के तुरंत बाद अगली फिल्म साइन करने की जल्दबाजी नहीं दिखाई। अब एक्ट्रेस ने खुद बताया है कि उन्होंने कई फिल्मों के ऑफर और मोटी रकम मिलने के बावजूद उन्हें ठुकरा दिया था।

दरअसल, 4 नवंबर को श्रद्धा ने इंस्टाग्राम पर सवाल-जवाब के दौरान अपने करियर से जुड़ा एक अनुभव शेयर किया। उनसे पूछा गया था कि लड़कियों को अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए क्या सलाह देंगी? इस पर उन्होंने बताया कि ‘स्त्री 2’ के बाद उन्हें कई फिल्मों के ऑफर मिले थे। इन प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छी रकम भी दी जा रही थी, लेकिन उन्होंने तय कर लिया था कि जब तक उन्हें अपनी पसंद की सही कहानी नहीं मिलेगी, तब तक वह कोई फिल्म साइन नहीं करेंगी।