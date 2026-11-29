मनोरंजन डेस्क। श्रद्धा कपूर की अपकमिंग फिल्म ईठा को सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। CBFC ने फिल्म को UA 16+ सर्टिफिकेट के साथ पास कर दिया है। अब फिल्म का फाइनल रनटाइम 2 घंटे 52 मिनट है। इसी के साथ ईठा एक्ट्रेस के करियर की सबसे लंबी फिल्म बन गई है।

CBFC के मुताबिक, मैडॉक फिल्म्स और कठपुतली क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड ने ईठा क सर्टिफिकेशन के लिए सबमिट किया है। फिल्म 'ईथा' को 27 नवंबर को UA 16+ सर्टिफिकेट दिया गया। श्रद्धा के बाकी फिल्मों का रनटाइम इस फिल्म का रनटाइण श्रद्धा की पिछली सबसे लंबी रिलीज, 2019 की एक्शन थ्रिलर 'साहो' (जो 2 घंटे 51 मिनट तक चली थी) से भी थोड़ी ज्यादा है। उनकी अन्य लंबी फिल्मों में 'बत्ती गुल मीटर चालू' (2 घंटे 43 मिनट), 'हैदर' (2 घंटे 42 मिनट) और 'तू झूठी मैं मक्कार' (2 घंटे 39 मिनट) शामिल हैं।