मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    लता मंगेशकर को टक्कर देती थीं ये मशहूर सिंगर, फिर भी छोड़ दिया बॉलीवुड; भक्ति में कमाया बड़ा नाम

    Singer Anuradha Paudwal: बॉलीवुड में कई दिग्गज सिंगर्स ने अपनी आवाज से अमर पहचान बनाई है। लेकिन एक ऐसी सिंगर भी रहीं, जिनकी तुलना खुद सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर से की गई। अपनी मधुर आवाज से लाखों दिल जीतने वाली इस सिंगर ने जहां बॉलीवुड में धूम मचाई, वहीं बाद में भक्ति संगीत में भी अपनी अलग पहचान बना ली।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 28 Oct 2025 10:55:30 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 28 Oct 2025 10:56:04 AM (IST)
    लता मंगेशकर को टक्कर देती थीं ये मशहूर सिंगर, फिर भी छोड़ दिया बॉलीवुड; भक्ति में कमाया बड़ा नाम
    अनुराधा पौडवाल और लता मंगेशकर।

    HighLights

    1. बॉलीवुड से भक्ति संगीत में पहचान बनी।
    2. सिंगर की तुलना लता मंगेशकर से की।
    3. सिंगर का गुलशन कुमार से जुड़ा नाम।

    एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड में कई दिग्गज सिंगर्स ने अपनी आवाज से अमर पहचान बनाई है। लेकिन एक ऐसी सिंगर भी रहीं, जिनकी तुलना खुद सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर से की गई।

    अपनी मधुर आवाज से लाखों दिल जीतने वाली इस सिंगर ने जहां बॉलीवुड में धूम मचाई, वहीं बाद में भक्ति संगीत में भी अपनी अलग पहचान बना ली। हम बात कर रहे हैं मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल की।

    बॉलीवुड से भक्ति तक का सफर

    naidunia_image

    70 और 80 के दशक में अनुराधा पौडवाल ने कई सुपरहिट गाने दिए। 'क्या करते थे साजना', 'कोयल सी तेरी बोल', 'मेनू इश्क दा लगया रोग' जैसे गानों ने उन्हें घर-घर में मशहूर कर दिया। उस दौर में लोग उनकी आवाज को लता मंगेशकर की आवाज से मिलाते थे।

    लता मंगेशकर से होती थी तुलना

    naidunia_image

    अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म अभिमान से की थी, जिसमें अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी मुख्य भूमिकाओं में थे। धीरे-धीरे उन्होंने कई बड़े संगीतकारों के साथ काम किया और अपनी पहचान बनाई। 70-80 के दशक में वे इतनी लोकप्रिय हो गईं कि उनकी तुलना लता मंगेशकर से की जाने लगी थी।


    इंडस्ट्री में भेदभाव और संघर्ष

    naidunia_image

    अनुराधा पौडवाल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि बॉलीवुड में सिंगर्स के साथ भेदभाव होता है। यही कारण था कि उन्होंने फिल्मी दुनिया से दूरी बनाकर भक्ति संगीत को अपनाने का फैसला किया।

    पति और बेटे के निधन से टूटीं

    अनुराधा ने 1969 में म्यूजिक डायरेक्टर अरुण पौडवाल से शादी की थी। दोनों के दो बच्चे हुए - आदित्य और कविता। लेकिन एक हादसे में उनके पति का निधन हो गया। बाद में उन्होंने अपने बेटे आदित्य को भी किडनी फेलियर के कारण खो दिया, जिससे उनका जीवन पूरी तरह बदल गया।

    गुलशन कुमार से जुड़ा नाम

    naidunia_image

    पति के निधन के बाद अनुराधा की जिंदगी में कुछ समय के लिए स्थिरता आई। उस दौरान उनका नाम टी-सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार से भी जुड़ा। दोनों ने मिलकर कई सुपरहिट गाने गाए और शानदार जोड़ी के रूप में पहचाने गए। लेकिन जब गुलशन कुमार की हत्या हुई, तो अनुराधा पूरी तरह टूट गईं और उन्होंने पूरी तरह से भक्ति संगीत की राह पकड़ ली।

    भक्ति संगीत की सम्राज्ञी बनीं

    naidunia_image

    अनुराधा पौडवाल को 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज वह अपनी भक्ति भरी आवाज से लोगों के दिलों में बस चुकी हैं।

    अनुराधा पौडवाल के मशहूर गाने

    naidunia_image

    • धीरे-धीरे से

    • बहुत प्यार करते हैं

    • धक-धक करने लगा

    • तेरा नाम लिया

    • मुझे नींद ना आए

    • चाहा है तुझको

    • नजर के सामने

    • दिल है कि मानता नहीं

    • मैं परदेसी हूं

    • कोरे कोरे सपने मेरे

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.