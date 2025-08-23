इतनी छोटी सी बात पर मोहम्मद रफी से नाराज हो गई थीं लता मंगेशकर... 4 साल तक नहीं की बात, जानें पूरी कहानी

एंटरटेनमेंट डेस्क। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी, हिंदी सिनेमा के वो दो महान सिंगर्स हैं जिनकी आवाज आज भी लोगों के दिलों में बसती है। उनके गाने सुनते ही शांति और सुकून का एहसास होता है। यही वजह थी कि जब भी दोनों साथ में कोई गाना गाते, तो फिल्म का सुपरहिट होना लगभग तय माना जाता।

'जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा', 'झिलमिल सितारों का आंगन होगा' जैसे कई एवरग्रीन गानों ने इस बात को साबित भी किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी ये दोनों महान कलाकार आपस में बात तक नहीं करते थे। दरअसल, एक विवाद की वजह से करीब चार साल तक लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने साथ काम करना बंद कर दिया था।

पैसों और अधिकार को लेकर हुआ झगड़ा प्रयाग शुक्ल की किताब ‘मोहम्मद रफी ईश्वर की आवाज’ के अनुसार, यह विवाद गानों की रॉयल्टी को लेकर हुआ था। लता मंगेशकर चाहती थीं कि गायक-गायिकाओं को भी गाने की रॉयल्टी मिले। उन्होंने यह बात रफी साहब से भी कही। लेकिन मोहम्मद रफी इस राय से सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि सिंगर्स को उनकी मेहनत का पारिश्रमिक मिल चुका है, इसलिए गानों पर उनका अलग से कोई अधिकार नहीं बनता। रफी साहब की यह बात सुनकर लता जी नाराज हो गईं और दोनों के बीच रिश्ते खराब हो गए।