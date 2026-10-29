अनीता आडवाणी, राजेश खन्ना की पत्नी नहीं , SC ने भी खारिज की याचिका, दावा था- 10 साल साथ रहे, शादी की

मनोरंजन डेस्क। एक्ट्रेस अनीता आडवाणी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि राजेश खन्ना के साथ उनका रिश्ता पति-पत्नी जैसा था। दोनों ने सीक्रेट शादी भी की थी। इस वजह से उनकी शादी को कानूनी मान्यता मिले। हालांकि, अब (29 अक्टूबर) SC ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया है।

दरअसल, पहले यह पिटिशन एक्ट्रेस ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल की थी, जहां इसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद 1 अप्रैल को अनीता ने SC में बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले को चैलेंज किया था। कोर्ट में क्या हुआ… PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, SC में सुनवाई के दौरान अनीता आडवाणी की ओर से पेश वकील ने कहा- अनीता सम्मान चाहती हैं। उनके पिटिशन में जो मांग है, वह इसी सम्मान की भावना पर टिकी हुई है। इसके बाद जस्टिस एम एम सुंदरेश और प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा- यह बिना किसी ठोस वजह या असली नुकसान की बात है। पहले बॉम्बे हाइकोर्ट से खारिज हुई थी अनीता की याचिका इससे पहले एक्ट्रेस की याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है। यह मामला 2017 का है। अनिता ने मुंबई के दिंडोशी सिविल कोर्ट में दावा किया था कि वह राजेश खन्ना के साथ करीब 10 साल तक ‘लिव-इन रिलेशनशिप’ में रहीं। फिर, 2012 में एक्टर की मृत्यु तक यह रिलेशनशिप चला। हालांकि, इस याचिका को सिविल कोर्ट ने खारिज कर दिया था। फिर अनीता ने सिविल कोर्ट के फैसले को बॉम्बे HC में चुनौती दी थी। वहां भी इसे खारिज ही किया गया था।