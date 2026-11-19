मनोरंजन डेस्क। एक तरफ मिस यूनिवर्स का ताज, दूसरी तरफ मां बनने का फैसला। सुष्मिता सेन ने अपनी जिंदगी में ऐसे कई फैसले लिए, जो उस दौर में आसान नहीं थे। कभी मिस यूनिवर्स में हिस्सा लेने के लिए पासपोर्ट की परेशानी से जूझीं, तो कभी समाज और कानूनी अड़चनों के बीच सिंगल मदर बनने का फैसला किया। खास बात यह है कि उनकी दूसरी बेटी अलीसा 19 नवंबर को ही घर आई थी, यानी सुष्मिता के जन्मदिन पर।

सुष्मिता सेन का जन्म 19 नवंबर 1975 को हैदराबाद में हुआ था। मॉडलिंग से करियर शुरू करने वाली सुष्मिता ने साल 1994 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। वह यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं था।

मिस यूनिवर्स बनने से पहले पासपोर्ट ने बढ़ाई मुश्किल साल 1994 में सुष्मिता ने मिस इंडिया जीता था। इसके बाद उन्हें मिस यूनिवर्स में भारत का प्रतिनिधित्व करना था। लेकिन प्रतियोगिता से ठीक पहले उनका पासपोर्ट मिलने में परेशानी आ गई। सुष्मिता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनका पासपोर्ट इवेंट कोऑर्डिनेटर के पास था और समय पर नहीं मिल रहा था। इस बीच मिस इंडिया के आयोजकों ने उनसे मिस वर्ल्ड में हिस्सा लेने और ऐश्वर्या राय को मिस यूनिवर्स में भेजने का विकल्प भी रखा। सुष्मिता ने इससे इनकार कर दिया। उनका कहना था कि उन्होंने मिस इंडिया का खिताब जीता है, इसलिए वह मिस यूनिवर्स में ही हिस्सा लेंगी।