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'हीरो की पत्नी तुम्हें पसंद नहीं करती', तापसी पन्‍नू ने शेयर किया बुरा अनुभव, डेट्स डन होने के बावजूद फिल्‍म से रिप्‍लेस किया गया

उन्होंने कहा, मुझे बताया गया है कि फिल्म के हीरो ने मुझे रिप्लेस कर दिया है। भगवान ही जाने वजह। मैं वजहें सोचती रहती हूं। मैं इनसिक्योरिटी की कल्पना क...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Navodit Saktawat
Publish Date: Sat, 26 Sep 2026 03:39:36 PM (IST)Updated Date: Sat, 26 Sep 2026 03:47:16 PM (IST)
'हीरो की पत्नी तुम्हें पसंद नहीं करती', तापसी पन्‍नू ने शेयर किया बुरा अनुभव, डेट्स डन होने के बावजूद फिल्‍म से रिप्‍लेस किया गया
तापसी पन्‍नू।

HighLights

  1. मुझे बताया गया है कि फिल्म के हीरो ने मुझे रिप्लेस कर दिया है।
  2. भगवान ही जाने वजह। मैं इनसिक्योरिटी की कल्पना कर सकती हूं।
  3. मैं सोच सकती हूं वह किसी और को चाहता था जिसके वह करीब था।

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। तापसी पन्नू ने बॉलीवुड में अपने सफर के दौरान हुए कुछ सबसे परेशान करने वाले अनुभवों के बारे में खुलकर बात की है। इसमें उन्‍होंने बताया है कि बिना किसी साफ वजह के प्रोजेक्ट्स से निकाल दिया गया और बाद में यह पता चला कि उनके शूट किए गए सीन को इस तरह से दिखाया गया था कि उन्हें लगा कि वे बेवजह सेक्सुअलाइज़्ड थे। एक्टर ने एक पुरानी घटना भी याद की जब कथित तौर पर उन्हें एक फिल्म से रिप्लेस कर दिया गया था क्योंकि लीडिंग एक्टर की पत्नी नहीं चाहती थीं कि वह प्रोजेक्ट का हिस्सा बनें।

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हाल ही में नयनदीप रक्षित के साथ बातचीत में तापसी ने एक ऐसे मामले के बारे में बताया जब उनकी डेट्स कन्फर्म होने के बाद भी उन्हें एक प्रोजेक्ट से हटा दिया गया था। एक्‍ट्रेस के मुताबिक उन्हें कभी कोई पक्की वजह नहीं दी गई, जिससे उन्हें यह अंदाज़ा लगाने के लिए छोड़ दिया गया कि पर्दे के पीछे क्या हुआ होगा।


उन्होंने कहा, "मुझे बताया गया है कि फिल्म के हीरो ने मुझे रिप्लेस कर दिया है। भगवान ही जाने वजह। मैं वजहें सोचती रहती हूं। मैं इनसिक्योरिटी की कल्पना कर सकती हूं; मैं सोच सकती हूं कि वह किसी और को चाहता था जिसके वह करीब था।

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मैं कई वजहें सोच सकती हूं, लेकिन मुझे कोई पक्की वजह नहीं बताई गई। मुझे बस इतना बताया गया कि वह मुझे फिल्म में नहीं चाहते थे क्योंकि मैं बार-बार उनसे अपने हटाए जाने की वजह पूछ रही थी।"

उन्होंने कहा, "जब मुझे रिप्लेस किया गया तो मुझे सबसे बुरी वजह यह बताई गई थी, 'हीरो की पत्नी तुम्हें पसंद नहीं करती।' मुझे नहीं पता कि वह मुझे क्यों पसंद नहीं करती थी।" तापसी ने इस घटना के बारे में बताते हुए फिल्म, लीडिंग एक्टर या अपनी पत्नी का नाम नहीं लिया।

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तापसी पन्नू को याद है कि उन्हें स्क्रीन पर हाइपरसेक्सुअलाइज़ किया गया था। तापसी ने इंडस्ट्री में अपने शुरुआती सालों के बारे में भी बताया और माना कि एक न्यूकमर के तौर पर, उन्हें हमेशा यह एहसास नहीं होता था कि कोई सीन इस तरह से फिल्माया जा रहा है कि वह फाइनल कट में और ज़्यादा सेक्सुअलाइज़्ड लग सकता है।

उन्होंने बताया कि फिल्ममेकिंग में नई होने का मतलब था कि वह अक्सर यह समझने के लिए अपने आस-पास के लोगों पर निर्भर रहती थीं कि फिल्म सेट पर क्या नॉर्मल माना जाता है।

तापसी पन्नू का वर्क फ्रंट

तापसी पन्नू हाल ही में नेटफ्लिक्स फिल्म 'गांधारी' में नज़र आई थीं, जिसका प्रीमियर 3 सितंबर, 2026 को हुआ था।