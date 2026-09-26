एंटरटेनमेंट डेस्‍क। तापसी पन्नू ने बॉलीवुड में अपने सफर के दौरान हुए कुछ सबसे परेशान करने वाले अनुभवों के बारे में खुलकर बात की है। इसमें उन्‍होंने बताया है कि बिना किसी साफ वजह के प्रोजेक्ट्स से निकाल दिया गया और बाद में यह पता चला कि उनके शूट किए गए सीन को इस तरह से दिखाया गया था कि उन्हें लगा कि वे बेवजह सेक्सुअलाइज़्ड थे। एक्टर ने एक पुरानी घटना भी याद की जब कथित तौर पर उन्हें एक फिल्म से रिप्लेस कर दिया गया था क्योंकि लीडिंग एक्टर की पत्नी नहीं चाहती थीं कि वह प्रोजेक्ट का हिस्सा बनें।

हाल ही में नयनदीप रक्षित के साथ बातचीत में तापसी ने एक ऐसे मामले के बारे में बताया जब उनकी डेट्स कन्फर्म होने के बाद भी उन्हें एक प्रोजेक्ट से हटा दिया गया था। एक्‍ट्रेस के मुताबिक उन्हें कभी कोई पक्की वजह नहीं दी गई, जिससे उन्हें यह अंदाज़ा लगाने के लिए छोड़ दिया गया कि पर्दे के पीछे क्या हुआ होगा।

उन्होंने कहा, "मुझे बताया गया है कि फिल्म के हीरो ने मुझे रिप्लेस कर दिया है। भगवान ही जाने वजह। मैं वजहें सोचती रहती हूं। मैं इनसिक्योरिटी की कल्पना कर सकती हूं; मैं सोच सकती हूं कि वह किसी और को चाहता था जिसके वह करीब था। मैं कई वजहें सोच सकती हूं, लेकिन मुझे कोई पक्की वजह नहीं बताई गई। मुझे बस इतना बताया गया कि वह मुझे फिल्म में नहीं चाहते थे क्योंकि मैं बार-बार उनसे अपने हटाए जाने की वजह पूछ रही थी।" उन्होंने कहा, "जब मुझे रिप्लेस किया गया तो मुझे सबसे बुरी वजह यह बताई गई थी, 'हीरो की पत्नी तुम्हें पसंद नहीं करती।' मुझे नहीं पता कि वह मुझे क्यों पसंद नहीं करती थी।" तापसी ने इस घटना के बारे में बताते हुए फिल्म, लीडिंग एक्टर या अपनी पत्नी का नाम नहीं लिया।