Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: गोकुलधाम में हुई नए परिवार की एंट्री, 17 सालों में पहली बार अब लगेगा राजस्थानी तड़का

एंटरटेनमेंट डेस्क। मशहूर सिटकॉम तारक मेहता का उल्टा चश्मा (TMKOC) एक बार फिर दर्शकों को नया सरप्राइज देने जा रहा है। गोकुलधाम सोसाइटी, जहां पहले से ही गुजराती, पंजाबी और मराठी फैमिलीज़ का तड़का है, अब एक राजस्थानी परिवार का स्वागत करने के लिए तैयार है।
शो के निर्माता असित कुमार मोदी ने वादा किया है कि इस नई एंट्री के साथ एंटरटेनमेंट का डोज़ और ज्यादा बढ़ जाएगा।
नया परिवार परंपरागत राजस्थानी अंदाज में शो में कदम रखेगा। ऊंटों पर सजे-धजे, रंग-बिरंगे राजस्थानी पहनावे में यह फैमिली गोकुलधाम पहुंचेगी। खास बात यह है कि शो के निर्माता असित कुमार मोदी भी इस एपिसोड में नजर आएंगे और खुद सोसाइटी के सभी सदस्यों से रूपा रतन के परिवार का परिचय कराएंगे।
असित मोदी ने कहा, 'इतने सालों में दर्शकों ने हमारे हर किरदार को खूब प्यार दिया है। समय-समय पर गोकुलधाम में नए सदस्य जुड़ते रहे हैं और सभी को दर्शकों ने दिल से अपनाया है। इस बार भी हमें विश्वास है कि दर्शक नए परिवार को पसंद करेंगे। जैसे जेठालाल, भिड़े, माधवी, बबीता जी और टप्पू सेना सभी के फेवरेट बने हैं, वैसे ही ये परिवार भी आपके दिलों में खास जगह बनाएगा।'
कुलदीप गोर - जयपुर के साड़ी व्यवसायी रतन बिंजोला का रोल निभाएंगे।
धरती भट्ट - रूपा बदीतोप के रूप में दिखेंगी, जो हाउसवाइफ और कंटेंट क्रिएटर हैं।
उनके बच्चे वीर (अक्षन सेहरावत) और बंसरी (माही भद्रा) टप्पू सेना के बाद सोसाइटी में नई फ्रेशनेस लेकर आएंगे।