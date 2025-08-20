मेरी खबरें
    Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: गोकुलधाम में हुई नए परिवार की एंट्री, 17 सालों में पहली बार अब लगेगा राजस्थानी तड़का

    TMKOC New Family: मशहूर सिटकॉम Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah में एक बार फिर फैंस को नया सरप्राइज देने जा रहा है। गोकुलधाम सोसाइटी, जहां पहले से ही गुजराती, पंजाबी और मराठी फैमिलीज़ का तड़का है, अब एक राजस्थानी परिवार का स्वागत करने के लिए तैयार है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 20 Aug 2025 03:35:23 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 20 Aug 2025 11:10:18 PM (IST)
    HighLights

    1. TMKOC दर्शकों को नया सरप्राइज देने जा रहा है।
    2. गोकुलधाम सोसाइटी में राजस्थानी परिवार की एंट्री।
    3. समय-समय पर गोकुलधाम में नए सदस्य जुड़ते रहे।

    एंटरटेनमेंट डेस्क। मशहूर सिटकॉम तारक मेहता का उल्टा चश्मा (TMKOC) एक बार फिर दर्शकों को नया सरप्राइज देने जा रहा है। गोकुलधाम सोसाइटी, जहां पहले से ही गुजराती, पंजाबी और मराठी फैमिलीज़ का तड़का है, अब एक राजस्थानी परिवार का स्वागत करने के लिए तैयार है।

    शो के निर्माता असित कुमार मोदी ने वादा किया है कि इस नई एंट्री के साथ एंटरटेनमेंट का डोज़ और ज्यादा बढ़ जाएगा।

    ऐसे होगी TMKOC में राजस्थानी फैमिली की एंट्री

    नया परिवार परंपरागत राजस्थानी अंदाज में शो में कदम रखेगा। ऊंटों पर सजे-धजे, रंग-बिरंगे राजस्थानी पहनावे में यह फैमिली गोकुलधाम पहुंचेगी। खास बात यह है कि शो के निर्माता असित कुमार मोदी भी इस एपिसोड में नजर आएंगे और खुद सोसाइटी के सभी सदस्यों से रूपा रतन के परिवार का परिचय कराएंगे।

    Asit Kumarr Modi ने जताई खुशी

    असित मोदी ने कहा, 'इतने सालों में दर्शकों ने हमारे हर किरदार को खूब प्यार दिया है। समय-समय पर गोकुलधाम में नए सदस्य जुड़ते रहे हैं और सभी को दर्शकों ने दिल से अपनाया है। इस बार भी हमें विश्वास है कि दर्शक नए परिवार को पसंद करेंगे। जैसे जेठालाल, भिड़े, माधवी, बबीता जी और टप्पू सेना सभी के फेवरेट बने हैं, वैसे ही ये परिवार भी आपके दिलों में खास जगह बनाएगा।'

    ये एक्टर्स निभाएंगे अहम किरदार

    कुलदीप गोर - जयपुर के साड़ी व्यवसायी रतन बिंजोला का रोल निभाएंगे।

    धरती भट्ट - रूपा बदीतोप के रूप में दिखेंगी, जो हाउसवाइफ और कंटेंट क्रिएटर हैं।

    उनके बच्चे वीर (अक्षन सेहरावत) और बंसरी (माही भद्रा) टप्पू सेना के बाद सोसाइटी में नई फ्रेशनेस लेकर आएंगे।

