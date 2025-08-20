Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: गोकुलधाम में हुई नए परिवार की एंट्री, 17 सालों में पहली बार अब लगेगा राजस्थानी तड़का

एंटरटेनमेंट डेस्क। मशहूर सिटकॉम तारक मेहता का उल्टा चश्मा (TMKOC) एक बार फिर दर्शकों को नया सरप्राइज देने जा रहा है। गोकुलधाम सोसाइटी, जहां पहले से ही गुजराती, पंजाबी और मराठी फैमिलीज़ का तड़का है, अब एक राजस्थानी परिवार का स्वागत करने के लिए तैयार है।

शो के निर्माता असित कुमार मोदी ने वादा किया है कि इस नई एंट्री के साथ एंटरटेनमेंट का डोज़ और ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे होगी TMKOC में राजस्थानी फैमिली की एंट्री नया परिवार परंपरागत राजस्थानी अंदाज में शो में कदम रखेगा। ऊंटों पर सजे-धजे, रंग-बिरंगे राजस्थानी पहनावे में यह फैमिली गोकुलधाम पहुंचेगी। खास बात यह है कि शो के निर्माता असित कुमार मोदी भी इस एपिसोड में नजर आएंगे और खुद सोसाइटी के सभी सदस्यों से रूपा रतन के परिवार का परिचय कराएंगे।