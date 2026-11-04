तब्बू के सिंगल रहने की वजह अजय देवगन को क्यों मानती हैं एक्ट्रेस? बचपन की दोस्ती से शुरू हुई थी कहानी

मनोरंजन डेस्क। बॉलीवुड में कुछ जोड़ियां ऐसी होती हैं, जिनकी केमिस्ट्री पर्दे पर ही नहीं, पर्दे के पीछे भी खास होती है। तब्बू और अजय देवगन की दोस्ती भी ऐसी ही है। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया है, लेकिन इनका रिश्ता फिल्मी सेट से शुरू नहीं हुआ था। दोनों एक-दूसरे को तब से जानते हैं, जब वे फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा भी नहीं बने थे। तब्बू के जन्मदिन पर उनकी और अजय की दोस्ती से जुड़ा एक ऐसा किस्सा चर्चा के लायक है, जिसे सुनकर आप भी मुस्कुरा देंगे।

अजय देवगन की वजह से आज तक सिंगल हैं तब्बू? तब्बू ने एक पुराने इंटरव्यू में मजाकिया अंदाज में बताया था कि बचपन में अजय देवगन और उनके कजिन समीर आर्या उन पर नजर रखते थे। दोनों इस बात का ध्यान रखते थे कि कोई लड़का तब्बू से बात न करे। अगर कोई उनसे बात करता दिखता, तो वे उसे पीटने की धमकी तक दे देते थे।

तब्बू ने हंसते हुए कहा था कि अगर आज वह सिंगल हैं, तो इसकी वजह अजय हैं। उन्होंने यह भी मजाक किया था कि अब अजय को उनके लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि अजय ने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि वह तब्बू को 13-14 साल की उम्र से जानते हैं। दोनों की दोस्ती में इतनी सहजता है कि वे एक-दूसरे से बिना किसी औपचारिकता के बात कर सकते हैं। पहली हिट फिल्म से शुरू हुआ साथ तब्बू और अजय ने पहली बार 1994 की फिल्म ‘विजयपथ’ में साथ काम किया था। इस फिल्म के गाने ‘रुक रुक रुक’ ने तब्बू को खूब लोकप्रियता दिलाई। लेकिन इस गाने की शूटिंग उनके लिए आसान नहीं थी। तब्बू ने एक इंटरव्यू में बताया था कि गाने की शूटिंग के दौरान उनके पैर का लिगामेंट फट गया था, इसके बावजूद उन्होंने दर्द के साथ डांस किया।