'मेरा करियर अच्छा होने वाला है', Bigg Boss 19 से ग्वालियर की तान्या मित्तल की चमकी किस्मत, सलमान ने की तारीफ अब करेंगी फिल्म!

एंटरटेनमेंट डेस्क: रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss 19) खत्म हो चुका है। हालांकि जीत का ताज गौरव खन्ना के सिर सजा, लेकिन इस सीजन को यादगार बनाने का काम तान्या मित्तल (Tanya Mittal) ने किया। तान्या शुरुआत से ही फुल एंटरटेनमेंट पैकेज साबित हुईं। उन्हें भले ही कई बार फेक और झूठी कहा गया, लेकिन उन्होंने हर एपिसोड में एंटरटेनमेंट का तड़का लगाया। रोस्ट से लेकर उनकी बातों तक, उन्हें काफी लोकप्रियता मिली और इसी बीच टीवी प्रोड्यूसर एकता कपूर ने भी उन्हें काम का ऑफर दे दिया।
शो के ग्रैंड फिनाले में सलमान खान (Salman Khan) ने तान्या को खूब सराहा। उन्होंने कहा कि तान्या के बिना यह सीजन अधूरा लगता और उन्होंने शो में बड़ा योगदान दिया है। लोगों ने चाहे कितना भी रोस्ट किया हो, लेकिन तान्या की मौजूदगी ने शो को और दिलचस्प बनाया।
शो खत्म होने के बाद तान्या मित्तल ने IANS से बात करते हुए कहा कि उनका करियर अब बेहतर दिशा में बढ़ने वाला है। उन्होंने एकता कपूर से मिले ऑफर पर कहा कि उनका राहू अच्छा चल रहा है और वह मिलने वाले हर फिल्म और प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहेंगी। तान्या ने साफ कहा, “मुझे लगता है कि मेरा करियर अच्छा होने वाला है।”
बिग बॉस 19 की थर्ड रनर-अप रहीं तान्या ने शो से बाहर आने के बाद अपनी भावनाएँ भी साझा कीं। उन्होंने कहा कि वह अंदर से काफी हर्ट हुई हैं और खुद को अकेला महसूस कर रही हैं। उनके मुताबिक, हर किसी ने उन्हें फेक कहा, यहाँ तक कि नीलम गिरी ने भी उनके बारे में ऐसा कहा। इसी वजह से वह खुद को इस समय काफी लोस्ट महसूस कर रही हैं।