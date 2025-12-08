मेरी खबरें
    बिग बॉस सीजन 19 में गौरव खन्ना (Bigg Boss Winner Gaurav Khanna) विजेता बने, वहीं पूरा सीजन तान्या मित्तल (Tanya Mittal की वजह से खास रहा। शो के दौरान उन्हें फेक और झूठी जैसे टैग मिले, लेकिन उन्होंने शुरुआत से अंत तक एंटरटेनमेंट का स्तर बनाए रखा। रोस्ट और ड्रामा के बीच उन्हें दर्शकों का प्यार, सलमान खान (Salman Khan) की तारीफ और एकता कपूर का प्रोजेक्ट ऑफर मिला।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 08 Dec 2025 04:19:53 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 08 Dec 2025 04:19:53 PM (IST)
    'मेरा करियर अच्छा होने वाला है', Bigg Boss 19 से ग्वालियर की तान्या मित्तल की चमकी किस्मत, सलमान ने की तारीफ अब करेंगी फिल्म!
    तान्या मित्तल ने एक्टिंग ऑफर मिलने पर तोड़ी चुप्पी। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    HighLights

    1. तान्या मित्तल ने पूरे सीजन में एंटरटेन किया
    2. सलमान खान ने तान्या की तारीफ की
    3. एकता कपूर ने तान्या को काम ऑफर किया

    एंटरटेनमेंट डेस्क: रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss 19) खत्म हो चुका है। हालांकि जीत का ताज गौरव खन्ना के सिर सजा, लेकिन इस सीजन को यादगार बनाने का काम तान्या मित्तल (Tanya Mittal) ने किया। तान्या शुरुआत से ही फुल एंटरटेनमेंट पैकेज साबित हुईं। उन्हें भले ही कई बार फेक और झूठी कहा गया, लेकिन उन्होंने हर एपिसोड में एंटरटेनमेंट का तड़का लगाया। रोस्ट से लेकर उनकी बातों तक, उन्हें काफी लोकप्रियता मिली और इसी बीच टीवी प्रोड्यूसर एकता कपूर ने भी उन्हें काम का ऑफर दे दिया।

    सलमान खान ने की तान्या की जमकर तारीफ

    शो के ग्रैंड फिनाले में सलमान खान (Salman Khan) ने तान्या को खूब सराहा। उन्होंने कहा कि तान्या के बिना यह सीजन अधूरा लगता और उन्होंने शो में बड़ा योगदान दिया है। लोगों ने चाहे कितना भी रोस्ट किया हो, लेकिन तान्या की मौजूदगी ने शो को और दिलचस्प बनाया।


    क्या तान्या को मिली फिल्म?

    शो खत्म होने के बाद तान्या मित्तल ने IANS से बात करते हुए कहा कि उनका करियर अब बेहतर दिशा में बढ़ने वाला है। उन्होंने एकता कपूर से मिले ऑफर पर कहा कि उनका राहू अच्छा चल रहा है और वह मिलने वाले हर फिल्म और प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहेंगी। तान्या ने साफ कहा, “मुझे लगता है कि मेरा करियर अच्छा होने वाला है।”

    शो से निकलने के बाद तान्या का दर्द

    बिग बॉस 19 की थर्ड रनर-अप रहीं तान्या ने शो से बाहर आने के बाद अपनी भावनाएँ भी साझा कीं। उन्होंने कहा कि वह अंदर से काफी हर्ट हुई हैं और खुद को अकेला महसूस कर रही हैं। उनके मुताबिक, हर किसी ने उन्हें फेक कहा, यहाँ तक कि नीलम गिरी ने भी उनके बारे में ऐसा कहा। इसी वजह से वह खुद को इस समय काफी लोस्ट महसूस कर रही हैं।

