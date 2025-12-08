'मेरा करियर अच्छा होने वाला है', Bigg Boss 19 से ग्वालियर की तान्या मित्तल की चमकी किस्मत, सलमान ने की तारीफ अब करेंगी फिल्म!

एंटरटेनमेंट डेस्क: रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss 19) खत्म हो चुका है। हालांकि जीत का ताज गौरव खन्ना के सिर सजा, लेकिन इस सीजन को यादगार बनाने का काम तान्या मित्तल (Tanya Mittal) ने किया। तान्या शुरुआत से ही फुल एंटरटेनमेंट पैकेज साबित हुईं। उन्हें भले ही कई बार फेक और झूठी कहा गया, लेकिन उन्होंने हर एपिसोड में एंटरटेनमेंट का तड़का लगाया। रोस्ट से लेकर उनकी बातों तक, उन्हें काफी लोकप्रियता मिली और इसी बीच टीवी प्रोड्यूसर एकता कपूर ने भी उन्हें काम का ऑफर दे दिया।

सलमान खान ने की तान्या की जमकर तारीफ शो के ग्रैंड फिनाले में सलमान खान (Salman Khan) ने तान्या को खूब सराहा। उन्होंने कहा कि तान्या के बिना यह सीजन अधूरा लगता और उन्होंने शो में बड़ा योगदान दिया है। लोगों ने चाहे कितना भी रोस्ट किया हो, लेकिन तान्या की मौजूदगी ने शो को और दिलचस्प बनाया।