Teacher’s Day 2025: गुरु-शिष्य के रिश्ते को दिखाती हैं बॉलीवुड की ये 7 फिल्में, टीचर्स डे पर जरूर देखें

एंटरटेनमेंट डेस्क। 5 सितंबर को देशभर में शिक्षक दिवस (Teachers Day 2025) सेलिब्रेट किया जाएगा। इस खास दिन टीचर और स्टूडेंट्स अपना रिश्ता मजबूत बनाने के लिए ओटीटी पर ये 7 शानदार फिल्में जरूर देखें। चक दे इंडिया (Chak De India) यह फिल्म साल 2017 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में शाहरुख खान एक महिला हॉकी टीम के कोच की भूमिका में हैं, टीम को सफलता की राह पर ले जाने में मदद करता है। इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

सुपर 30 (Super 30) साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म 'सुपर 30' मैथमेटिशियन आनंद कुमार और उनके छात्रों की सच्ची कहानी पर आधारित है। इसमें ऋतिक रोशन लीड रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म को आप जियो हॉट स्टार पर देख सकते हैं। तारे जमीन पर (Taare Zameen Par) आमिर खान ने फिल्म 'तारे जमीन पर' में एक टीचर का किरदार निभाया है, जो एक डिस्लेक्सिक बच्चे की लाइफ पर अच्छे तरीके से बदल देता है। इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। यह फिल्म साल 2007 में रिलीज हुई थी।

सितारे जमीन पर (Sitare Zameen Par) 'सितारे जमीन पर' एक भारतीय हिंदी भाषा की स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। यह साल 2025 में रिलीज हुई है। यह फिल्म भी स्टूडेंट और टीचर के प्यार भरे रिश्ते को दिखाती है। इसे आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। हिचकी (Hichki) साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म 'हिचकी' में रानी मुखर्जी लीड रोल में नजर आ रही हैं। फिल्म में उन्होंने टॉरेट सिंड्रोम से पीड़ित एक शिक्षिका की भूमिका निभाई है, जो नए तरीके से बच्चों को पढ़ाती है। इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।