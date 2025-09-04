Teacher’s Day 2025: गुरु-शिष्य के रिश्ते को दिखाती हैं बॉलीवुड की ये 7 फिल्में, टीचर्स डे पर जरूर देखें

एंटरटेनमेंट डेस्क। 5 सितंबर को देशभर में शिक्षक दिवस (Teachers Day 2025) सेलिब्रेट किया जाएगा। इस खास दिन टीचर और स्टूडेंट्स अपना रिश्ता मजबूत बनाने के लिए ओटीटी पर ये 7 शानदार फिल्में जरूर देखें।
यह फिल्म साल 2017 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में शाहरुख खान एक महिला हॉकी टीम के कोच की भूमिका में हैं, टीम को सफलता की राह पर ले जाने में मदद करता है। इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म 'सुपर 30' मैथमेटिशियन आनंद कुमार और उनके छात्रों की सच्ची कहानी पर आधारित है। इसमें ऋतिक रोशन लीड रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म को आप जियो हॉट स्टार पर देख सकते हैं।
आमिर खान ने फिल्म 'तारे जमीन पर' में एक टीचर का किरदार निभाया है, जो एक डिस्लेक्सिक बच्चे की लाइफ पर अच्छे तरीके से बदल देता है। इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। यह फिल्म साल 2007 में रिलीज हुई थी।
'सितारे जमीन पर' एक भारतीय हिंदी भाषा की स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। यह साल 2025 में रिलीज हुई है। यह फिल्म भी स्टूडेंट और टीचर के प्यार भरे रिश्ते को दिखाती है। इसे आप यूट्यूब पर देख सकते हैं।
साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म 'हिचकी' में रानी मुखर्जी लीड रोल में नजर आ रही हैं। फिल्म में उन्होंने टॉरेट सिंड्रोम से पीड़ित एक शिक्षिका की भूमिका निभाई है, जो नए तरीके से बच्चों को पढ़ाती है। इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
साल 2010 में रिलीज हुई फिल्म 'पाठशाला' एक ऐसे टीचर के बारे में है, जो स्टूडेंट्स पर अत्यधिक तनाव डालने वाली स्कूल प्रबंधन की नीतियों के खिलाफ लड़ता है। इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
साल 2016 में रिलीज हुई फिल्म 'चॉक एंड डस्टर' में शबाना आजमी और जूही चावला लीड रोल में है। आपको टीचर्स डे पर इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। इस फिल्म को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखना चाहिए।