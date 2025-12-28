थलपति विजय का सिनेमा को 'इमोशनल गुडबाय', बोले- फैंस ने मेरे लिए महल बनाया, अब मैं उनके लिए अपना करियर छोड़ रहा हूं

एंटरटेनमेंट डेस्क। दक्षिण भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार और अब सक्रिय राजनीति में कदम रख चुके थलपति विजय (Thalapathy Vijay) ने अपने लाखों फैंस को एक साथ खुश और भावुक कर दिया है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में अपनी आगामी फिल्म 'जन नायकन' के ऑडियो लॉन्च के दौरान विजय ने आधिकारिक तौर पर सिनेमा को अलविदा कहने का ऐलान कर दिया।

'रेत का घर बनाने आया था, आपने किला दे दिया' एक लाख से अधिक प्रशंसकों की भारी भीड़ को संबोधित करते हुए विजय ने बेहद भावुक भाषण दिया। उन्होंने कहा, "जब मैंने सिनेमा की शुरुआत की थी, तो सोचा था कि बस एक छोटा सा रेत का घर बना पाऊंगा। लेकिन आप लोगों के प्यार ने मेरे लिए एक महल खड़ा कर दिया। फैंस ने मेरे लिए एक 'कोट्टई' (किला) बनाया है, और अब वक्त है कि मैं उनके लिए खड़ा होऊं। जिन्होंने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, उनके लिए मैं अपना सिनेमाई करियर छोड़ रहा हूं।"

तमिल राजनीति में 'कोट्टई' शब्द का गहरा अर्थ है, जो सत्ता के केंद्र (फोर्ट सेंट जॉर्ज) की ओर भी इशारा करता है। विजय का यह बयान उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और 2026 के विधानसभा चुनावों की तैयारी का स्पष्ट संकेत माना जा रहा है। मलेशियाई बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कुआलालंपुर के बुकित जलील स्टेडियम में हुए इस कार्यक्रम ने इतिहास रच दिया है। लगभग 1 लाख दर्शकों की उपस्थिति के साथ इसने मलेशिया में आयोजित किसी भी फिल्मी इवेंट में सबसे बड़ी भीड़ का 'मलेशियाई बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' अपने नाम किया। विजय ने अपनी लोकप्रियता का लोहा मनवाते हुए कहा कि 2026 में इतिहास खुद को दोहराएगा।