    Thamma BO Day 1: आयुष्मान की 'थामा' ने मचाया तहलका, करियर की बनी सबसे बड़ी ओपनर

    आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म ‘थामा’ ने दिवाली पर शानदार शुरुआत करते हुए पहले दिन 24 करोड़ रुपये की कमाई की। यह आयुष्मान के करियर की सबसे बड़ी ओपनर बनी और साल की पांचवीं सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनिंग फिल्म बन गई है। दर्शकों से फिल्म को जोरदार रिस्पॉन्स मिला।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 22 Oct 2025 02:46:01 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 22 Oct 2025 02:46:01 PM (IST)
    थामा मूवी कलेक्शन। (फाइल फोटो)

    1. ‘थामा’ ने ओपनिंग डे पर कमाए 24 करोड़ रुपये।
    2. दिवाली रिलीज पर थिएटर्स में दर्शकों की भारी भीड़।
    3. बनी आयुष्मान खुराना के करियर की सबसे बड़ी ओपनर।

    एंटरटेनमेंट डेस्क। दिवाली के मौके पर रिलीज हुई आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा ने सिनेमाघरों में जोरदार शुरुआत की है। मंगलवार 21 अक्टूबर को रिलीज हुई फिल्म को ओपनिंग डे पर दर्शकों का बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला। और बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 24 करोड़ रुपये की कमाई की।

    दिवाली पर थिएटर्स में उमड़ी भीड़

    • ‘थामा’ मैडॉक फिल्म्स की हॉरर कॉमेडी फ्रेंचाइजी की नई पेशकश है। हालांकि फिल्म की एडवांस बुकिंग उम्मीद से कमजोर रही थी, लेकिन दिवाली की छुट्टी और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ ने इसका भाग्य बदल दिया।

    • फिल्म रिलीज के दिन थिएटर्स में भारी भीड़ देखने को मिली। मंगलवार ‘थामा’ के लिए संकटमोचक साबित हुआ, क्योंकि शाम के शो हाउसफुल चले और दर्शकों ने इसे खूब सराहा।

    बनी आयुष्मान खुराना की सबसे बड़ी ओपनर

    आदित्य सरपोतदार के निर्देशन में बनी यह फिल्म न केवल बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, बल्कि इसने आयुष्मान खुराना के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। ‘थामा’ ने ‘ड्रीम गर्ल’ और ‘बाला’ जैसी फिल्मों की ओपनिंग को भी पीछे छोड़ दिया।


    हॉरर फ्रेंचाइजी की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर

    ‘थामा’ ने मैडॉक के हॉरर यूनिवर्स में स्त्री 2 को छोड़कर बाकी सभी फिल्मों के पहले दिन के कलेक्शन को पछाड़ दिया। फिल्म ने स्त्री (6.82 करोड़), मुंज्या (4 करोड़) और भेड़िया (7.48 करोड़) को काफी पीछे छोड़ते हुए 24 करोड़ रुपये की ओपनिंग दर्ज की। हालांकि यह स्त्री 2 के 51.8 करोड़ के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सकी।

    साल की पांचवीं सबसे बड़ी ओपनर

    ‘थामा’ ने अपने दमदार प्रदर्शन से साल 2025 की टॉप 5 ओपनिंग फिल्मों में जगह बना ली है। इसमें ‘वॉर 2’, ‘छावा’, ‘सिकंदर’ और ‘हाउसफुल 5’ शामिल हैं।

    साल की टॉप 5 ओपनर

    • वॉर- 2 52.5 करोड़

    • छावा- 33.10 करोड़

    • सिकंदर- 30.06 करोड़

    • हाउसफुल 5- 24.35 करोड़

    • थामा- 24 करोड़

