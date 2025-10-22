Thamma BO Day 1: आयुष्मान की 'थामा' ने मचाया तहलका, करियर की बनी सबसे बड़ी ओपनर

एंटरटेनमेंट डेस्क। दिवाली के मौके पर रिलीज हुई आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा ने सिनेमाघरों में जोरदार शुरुआत की है। मंगलवार 21 अक्टूबर को रिलीज हुई फिल्म को ओपनिंग डे पर दर्शकों का बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला। और बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 24 करोड़ रुपये की कमाई की।

दिवाली पर थिएटर्स में उमड़ी भीड़ ‘थामा’ मैडॉक फिल्म्स की हॉरर कॉमेडी फ्रेंचाइजी की नई पेशकश है। हालांकि फिल्म की एडवांस बुकिंग उम्मीद से कमजोर रही थी, लेकिन दिवाली की छुट्टी और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ ने इसका भाग्य बदल दिया।

फिल्म रिलीज के दिन थिएटर्स में भारी भीड़ देखने को मिली। मंगलवार ‘थामा’ के लिए संकटमोचक साबित हुआ, क्योंकि शाम के शो हाउसफुल चले और दर्शकों ने इसे खूब सराहा। बनी आयुष्मान खुराना की सबसे बड़ी ओपनर आदित्य सरपोतदार के निर्देशन में बनी यह फिल्म न केवल बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, बल्कि इसने आयुष्मान खुराना के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। ‘थामा’ ने ‘ड्रीम गर्ल’ और ‘बाला’ जैसी फिल्मों की ओपनिंग को भी पीछे छोड़ दिया।