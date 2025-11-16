इन हसीनाओं ने किया बाप-बेटों संग रोमांस, पर्दे पर दिए बोल्ड सीन्स—दो का तो बेटों से रहा अफेयर!

मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 16 Nov 2025 07:55:44 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 16 Nov 2025 07:55:44 AM (IST)
    एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड में कहा जाता है कि प्यार और रोमांस की कोई उम्र नहीं होती। यह बात कई फिल्मों में साफ दिखाई भी देती है, जहां अभिनेताओं ने अपनी उम्र से काफी बड़ी या छोटी हीरोइनों के साथ रोमांटिक दृश्य किए हैं। फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसी अभिनेत्रियाँ भी रहीं, जिन्होंने पिता और बेटे- दोनों के साथ पर्दे पर जोड़ी बनाई और खूब चर्चा बटोरी।

    माधुरी दीक्षित

    धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित ने फिल्म दयावान में विनोद खन्ना के साथ रोमांस किया था। फिल्म का गाना आज फिर तुम पे प्यार आया है और दोनों के बोल्ड सीन्स उस समय खूब सुर्खियों में रहे थे। बाद में माधुरी ने विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना के साथ फिल्म मोहब्बत में काम किया। इसके अलावा माधुरी ने ऋषि कपूर संग याराना और प्रेम ग्रंथ में अभिनय किया। वहीं ऋषि कपूर के बेटे रणबीर कपूर के साथ उन्होंने ये जवानी है दीवानी में आइटम नंबर घाघरा किया था।


    अमृता सिंह

    अमृता सिंह और सनी देओल की जोड़ी ने फिल्म बेताब से धमाकेदार एंट्री की थी। इस फिल्म के बाद इंडस्ट्री में चर्चा हुई कि अमृता ने सनी ही नहीं, बल्कि उनके पिता धर्मेंद्र के साथ भी स्क्रीन शेयर की। सच्चाई की ताकत में अमृता ने धर्मेंद्र की पत्नी का किरदार निभाया था।

    डिंपल कपाड़िया

    डिंपल कपाड़िया भी इस लिस्ट का अहम नाम हैं। उन्होंने सनी देओल और धर्मेंद्र दोनों के साथ काम किया। साल 1984 में वह सनी के साथ मंजिल-मंजिल में नजर आईं। वहीं 1991 में डिंपल ने धर्मेंद्र के साथ मस्त कलंदर और दुश्मन देवता की। इस फिल्म में दोनों का किसिंग सीन काफी चर्चा में रहा। सनी और डिंपल के ऑफ-स्क्रीन रिश्ते भी लंबे समय तक चर्चा में रहे।

    श्रीदेवी

    दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी का भी धर्मेंद्र और सनी दोनों के साथ लंबा फिल्मी सफर रहा। धर्मेंद्र के साथ वह वतन के रखवाले, नाका बंदी, फरिश्ते और सल्तनत जैसी फिल्मों में दिखीं। वहीं सनी देओल के साथ उनकी जोड़ी निगाहें में नजर आई।

    रानी मुखर्जी

    रानी मुखर्जी ने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म ब्लैक में एक अलग किस्म का रोमांस दिखाया। इसके बाद रानी ने अभिषेक बच्चन के साथ बंटी और बबली, युवा और कभी अलविदा न कहना में काम किया। रानी–अभिषेक की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री ने खूब सुर्खियाँ बटोरीं।

    काजल अग्रवाल

    काजल अग्रवाल ने साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार चिरंजीवी और उनके बेटे रामचरण दोनों संग काम किया। चिरंजीवी के साथ वे कैदी नं. 150 में दिखीं, जबकि रामचरण के साथ मगधीरा और गोविंदुडु अंदरिवडेले में रोमांस करती नजर आईं।

