इन हसीनाओं ने किया बाप-बेटों संग रोमांस, पर्दे पर दिए बोल्ड सीन्स—दो का तो बेटों से रहा अफेयर!

एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड में कहा जाता है कि प्यार और रोमांस की कोई उम्र नहीं होती। यह बात कई फिल्मों में साफ दिखाई भी देती है, जहां अभिनेताओं ने अपनी उम्र से काफी बड़ी या छोटी हीरोइनों के साथ रोमांटिक दृश्य किए हैं। फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसी अभिनेत्रियाँ भी रहीं, जिन्होंने पिता और बेटे- दोनों के साथ पर्दे पर जोड़ी बनाई और खूब चर्चा बटोरी।

माधुरी दीक्षित धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित ने फिल्म दयावान में विनोद खन्ना के साथ रोमांस किया था। फिल्म का गाना आज फिर तुम पे प्यार आया है और दोनों के बोल्ड सीन्स उस समय खूब सुर्खियों में रहे थे। बाद में माधुरी ने विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना के साथ फिल्म मोहब्बत में काम किया। इसके अलावा माधुरी ने ऋषि कपूर संग याराना और प्रेम ग्रंथ में अभिनय किया। वहीं ऋषि कपूर के बेटे रणबीर कपूर के साथ उन्होंने ये जवानी है दीवानी में आइटम नंबर घाघरा किया था।