टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: एक्शन में CM फडणवीस, जांच के दिए सख्त निर्देश; 15 टीमों का गठन

मनोरंजन डेस्क। मुंबई में टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले के बाद पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गया है। मुंबई पुलिस ने फायरिंग की इस सनसनीखेज घटना की गहन जांच के लिए कुल 15 विशेष टीमों का गठन किया है। पुलिस के अनुसार, इस गोलाबारी में अभिनेता टाइगर श्रॉफ पूरी तरह सुरक्षित हैं और उन्हें कोई गोली नहीं लगी है। हालांकि, घटना के दौरान दो लोग घायल हुए हैं, जिनमें टाइगर श्रॉफ का चालक फिरदोश भी शामिल है। फिरदोश के बाएं हाथ में गोली लगी है और उनका इलाज जारी है।

फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल से जुटाए साक्ष्य, सुरक्षा बढ़ाई गई घटना की जानकारी मिलते ही फॉरेंसिक विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और इलाके को सील करके सबूत जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और भीड़ के वीडियो खंगाल रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि भीड़ के बीच से अचानक अज्ञात हमलावरों ने टाइगर श्रॉफ के वाहन को निशाना बनाकर गोलियां चलाई थीं।