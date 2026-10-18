टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: एक्शन में CM फडणवीस, जांच के दिए सख्त निर्देश; 15 टीमों का गठन

मनोरंजन डेस्क। मुंबई में टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले के बाद पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गया है। मुंबई पुलिस ने फायरिंग की इस सनसनीखेज घटना की गहन जांच के लिए कुल 15 विशेष टीमों का गठन किया है। पुलिस के अनुसार, इस गोलाबारी में अभिनेता टाइगर श्रॉफ पूरी तरह सुरक्षित हैं और उन्हें कोई गोली नहीं लगी है। हालांकि, घटना के दौरान दो लोग घायल हुए हैं, जिनमें टाइगर श्रॉफ का चालक फिरदोश भी शामिल है। फिरदोश के बाएं हाथ में गोली लगी है और उनका इलाज जारी है।
घटना की जानकारी मिलते ही फॉरेंसिक विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और इलाके को सील करके सबूत जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और भीड़ के वीडियो खंगाल रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि भीड़ के बीच से अचानक अज्ञात हमलावरों ने टाइगर श्रॉफ के वाहन को निशाना बनाकर गोलियां चलाई थीं।
मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के पुलिस आयुक्त को फोन कर घटना की विस्तृत जानकारी ली है। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के सूत्रों के अनुसार, सीएम फडणवीस ने पुलिस कमिश्नर को मामले की त्वरित और निष्पक्ष जांच करने तथा इस घटना के पीछे जिम्मेदार दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने का स्पष्ट निर्देश दिया है।
यह भी पढ़ें- टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग: ड्राइवर घायल; लॉरेंस गैंग ने ली जिम्मेदारी, कहा- जो सलमान का साथ काम करेगा