    By Akash Pandey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 10 Nov 2025 07:33:30 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 10 Nov 2025 07:33:30 AM (IST)
    मुझे पुरुषों से जलन होती है! Akshay Kumar की पत्नी ने खोला दिल का दर्द, जानें उन्होंने ऐसा क्यों कहा
    Akshay Kumar की पत्नी ने खोला दिल का दर्द

    एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड एक्ट्रेस और राइटर ट्विंकल खन्ना अपनी बेबाक राय और ईमानदार लेखन के लिए जानी जाती हैं। वह अक्सर ऐसे मुद्दों पर बात करती हैं, जिन पर ज्यादातर लोग चुप रहना पसंद करते हैं। हाल ही में उन्होंने अपने नए कॉलम में महिलाओं के जीवन के एक मुश्किल दौर मेनोपॉज के अनुभव साझा किए हैं।

    ट्विंकल ने साफ कहा कि यह वह समय होता है जब शरीर में हार्मोनल बदलाव के कारण सब कुछ बदल जाता है. मूड, नींद, ऊर्जा और यहां तक कि सोचने का तरीका भी। उन्होंने मज़ाकिया अंदाज में लिखा कि "पचास साल की उम्र का मतलब था खुद को पाना, लेकिन अब तो मैं अपने चश्मे को ही ढूंढती रह जाती हूं. सुबह के तीन बजे अंधेरे में।"


    ट्विंकल ने बताई मेनोपॉज की असली सच्चाई

    अपने कॉलम ‘दर्द-ए-डिस्को एंड न्यू मेनोपॉज रेमिक्स’ में ट्विंकल ने लिखा कि कैसे हार्मोनल असंतुलन महिलाओं की दिनचर्या को अस्त-व्यस्त कर देता है। उन्होंने लिखा, “मैं थकी भी हूं और एनर्जेटिक भी, सतर्क भी हूं और धुंधली भी। गर्मी लगती है, पसीना आता है, और ठंड में भी बेचैनी रहती है।”

    उन्होंने मेनोपॉज की तुलना एक चोर से की, जो तिजोरी तोड़कर आपका सबसे कीमती सामान चुरा ले जाता है। उनके मुताबिक, “गर्मी, रात में पसीना आना, हड्डियों का दर्द, त्वचा का पतलापन और ठुड्डी पर नए बाल ये सब उस दौर के साथी बन जाते हैं।”

    “मुझे पुरुषों से जलन होती है” ट्विंकल खन्ना

    ट्विंकल ने कहा कि उन्हें पुरुषों से जलन होती है क्योंकि उन्हें इन सब बदलावों से नहीं गुजरना पड़ता। उन्होंने लिखा, “मैं लोगों, फिल्मों और किताबों के नाम भूल जाती हूं। अगले दिन वे सब ऐसे लौट आते हैं जैसे रातभर कैंपिंग ट्रिप पर गए हों।”

    उन्होंने आगे कहा, “मैं हमेशा से चीज़ों को ठीक करने वाली रही हूं। अगर किसी और जन्म में होती, तो शायद किसी कार्टेल के लिए काम कर रही होती और बड़ी सफाई से हर चीज़ का निपटारा कर रही होती। अब मुझे बस अपने शरीर को ही संभालना है।”

    एक्सरसाइज़ और डाइट से कर रही हैं मुकाबला

    ट्विंकल ने बताया कि लगभग 20 साल बाद उन्होंने फिर से वेटलिफ्टिंग शुरू की है। अपनी किताब पर काम करते हुए वह स्क्वाट, लंज और पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज़ करती हैं। उन्होंने कहा कि वह मैग्नीशियम ग्लाइसीनेट, अश्वगंधा, ब्राह्मी, लायन्समेन और प्रिमरोज ऑयल जैसे सप्लीमेंट ले रही हैं।

    डाइट की बात करें तो ट्विंकल अब दोपहर और रात में टोस्टेड सैंडविच खाती हैं और स्नैक्स की क्रेविंग कम महसूस करती हैं। अब वह हर दो हफ्ते में अपनी बेटी नितारा के साथ आइसक्रीम खाने का आनंद लेती हैं।

