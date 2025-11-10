मुझे पुरुषों से जलन होती है! Akshay Kumar की पत्नी ने खोला दिल का दर्द, जानें उन्होंने ऐसा क्यों कहा

एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड एक्ट्रेस और राइटर ट्विंकल खन्ना अपनी बेबाक राय और ईमानदार लेखन के लिए जानी जाती हैं। वह अक्सर ऐसे मुद्दों पर बात करती हैं, जिन पर ज्यादातर लोग चुप रहना पसंद करते हैं। हाल ही में उन्होंने अपने नए कॉलम में महिलाओं के जीवन के एक मुश्किल दौर मेनोपॉज के अनुभव साझा किए हैं।

ट्विंकल ने साफ कहा कि यह वह समय होता है जब शरीर में हार्मोनल बदलाव के कारण सब कुछ बदल जाता है. मूड, नींद, ऊर्जा और यहां तक कि सोचने का तरीका भी। उन्होंने मज़ाकिया अंदाज में लिखा कि "पचास साल की उम्र का मतलब था खुद को पाना, लेकिन अब तो मैं अपने चश्मे को ही ढूंढती रह जाती हूं. सुबह के तीन बजे अंधेरे में।"

ट्विंकल ने बताई मेनोपॉज की असली सच्चाई अपने कॉलम ‘दर्द-ए-डिस्को एंड न्यू मेनोपॉज रेमिक्स’ में ट्विंकल ने लिखा कि कैसे हार्मोनल असंतुलन महिलाओं की दिनचर्या को अस्त-व्यस्त कर देता है। उन्होंने लिखा, “मैं थकी भी हूं और एनर्जेटिक भी, सतर्क भी हूं और धुंधली भी। गर्मी लगती है, पसीना आता है, और ठंड में भी बेचैनी रहती है।” उन्होंने मेनोपॉज की तुलना एक चोर से की, जो तिजोरी तोड़कर आपका सबसे कीमती सामान चुरा ले जाता है। उनके मुताबिक, “गर्मी, रात में पसीना आना, हड्डियों का दर्द, त्वचा का पतलापन और ठुड्डी पर नए बाल ये सब उस दौर के साथी बन जाते हैं।”