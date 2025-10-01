दुर्गा अष्टमी पर Varun Dhawan ने किया कन्या पूजन, कंजकों संग जमीन पर बैठकर खाया खाना; शेयर की तस्वीरें

मेरी खबरें
    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 01 Oct 2025 03:15:45 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 01 Oct 2025 03:20:21 PM (IST)
    HighLights

    1. नवरात्र पर वरुण धवन ने किया कन्या पूजन।
    2. कंजकों संग जमीन पर बैठकर खाया खाना।
    3. सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग-फैंस का सपोर्ट।

    एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ने भी पूरे देश के साथ मिलकर मंगलवार, 30 सितंबर को दुर्गा अष्टमी का पर्व पूरे श्रद्धा-भाव से मनाया।

    उन्होंने अपनी अष्टमी पूजा की कुछ खास तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कीं, जिन्हें देखकर फैंस का दिल खुशी से भर आया। वरुण ने इस शुभ मौके पर कन्या पूजन किया और नन्हीं-नन्हीं कन्याओं के साथ जमीन पर बैठकर खुद भी भोजन किया।

    कंजकों के साथ जमीन पर बैठकर खाया खाना

    शेयर की गई तस्वीरों में वरुण पांच छोटी बच्चियों और एक छोटे लड़के के साथ फर्श पर बैठे नजर आ रहे हैं। बच्चों के सामने हलवा, चना और पूरी परोसी गई थी, जो वे पेपर प्लेट्स और प्लास्टिक गिलास में खा रहे थे।

    पोस्ट के साथ वरुण ने लिखा - 'दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं। बेस्ट मील।'

    सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और फैंस का सपोर्ट

    हालांकि कुछ लोगों ने वरुण को इस बात के लिए ट्रोल किया कि बच्चों को पेपर प्लेट दी गई, जबकि वरुण खुद स्टील की थाली में खा रहे थे। एक यूजर ने लिखा, 'बच्चों की थाली अलग है? पेपर प्लेट में?'

    वहीं, दूसरे ने कमेंट किया, 'सर, आप स्टील की थाली में खा रहे हैं और बच्चों को प्लास्टिक में खाना दे रहे हैं, ये सही नहीं है।' लेकिन वरुण के फैंस ने इन आलोचनाओं पर उन्हें खूब समर्थन दिया।

    एक फैन ने लिखा, 'हर बात में नेगेटिविटी मत निकालो भाई!'

    वहीं किसी ने कहा, 'बच्चे कई बार खाना नहीं खाते, तो पेपर प्लेट्स घर ले जाते हैं। बहुत से घरों में यही होता है।'

    एक अन्य यूजर ने लिखा, 'वरुण बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर खाना खा रहे हैं, यही दिखाता है कि वह दिल से अच्छे इंसान हैं। कमियां निकालना सबसे आसान काम है।'

    नवरात्रि अब अंतिम चरण में

    बता दें कि इस साल नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हुई थी।

    1 अक्टूबर को अष्टमी रही

    2 अक्टूबर को नवमी और दशहरा मनाया जाएगा

    वर्कफ्रंट पर वरुण धवन

    अब बात वरुण के आने वाले प्रोजेक्ट्स की करें तो वह जल्द ही नजर आएंगे अपनी अपकमिंग फिल्म ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ में। यह फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है।

