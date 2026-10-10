बॉलीवुड डेब्यू और पहला ही गाना सुपरहिट... क्या आप जानते हैं आयुष्मान खुराना के इस आइकॉनिक सॉन्ग का दिलचस्प किस्सा?

मनोरंजन डेस्क। आयुष्मान खुराना की 2012 में आई फिल्म ‘विक्की डोनर’ के गाने ‘पानी दा रंग’ की शूटिंग असली दुर्गा पूजा पंडाल में हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसके कुछ हिस्सों की शूटिंग गुरुद्वारा बंगला साहिब में भी हुई थी।

दरअसल, आयुष्मान खुराना ने इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू किया था। पानी द रंग भी लोगों के बीच काफी फेमस रहा था। दिल्ली में हुई थी शूटिंग रिपब्लिक वर्ल्ड की 8 जनवरी 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ‘पानी दा रंग’ के एक हिस्से की शूटिंग दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब में हुई थी। वहीं, फिल्म में आयुष्मान और यामी गौतम के किरदारों को दुर्गा पूजा मनाते और पंडाल घूमते हुए भी दिखाया गया है।