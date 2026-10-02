मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

Voice Of Doctors Season 4: एक मंच पर साथ होंगे मेडिसिन, म्‍यूजिक और इमोशन, जज होंगे कुमार सानू, सुदेश भोसले और साधना सरगम

वॉइस ऑफ़ डॉक्टर्स का चौथा सीज़न 4 अक्टूबर, 2026 को NMACC, मुंबई में होगा, और इसमें मशहूर सिंगर कुमार सानू, सुदेश भोसले और साधना सरगम की एक जानी-मानी ज...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Navodit Saktawat
Publish Date: Fri, 02 Oct 2026 05:37:29 PM (IST)Updated Date: Fri, 02 Oct 2026 05:40:12 PM (IST)
Voice Of Doctors Season 4: एक मंच पर साथ होंगे मेडिसिन, म्‍यूजिक और इमोशन, जज होंगे कुमार सानू, सुदेश भोसले और साधना सरगम
‘वॉइस ऑफ़ डॉक्टर्स – सीज़न 4’

HighLights

  1. वॉइस ऑफ़ डॉक्टर्स का चौथा सीज़न 4 अक्टूबर, 2026 को NMACC, मुंबई में होगा।
  2. सिंगर कुमार सानू, सुदेश भोसले और साधना सरगम ​​की एक जानी-मानी जूरी होगी।
  3. यहां मंच पर मेडिसिन, म्यूज़िक और इंसानी इमोशन एक ही स्टेज पर एक साथ आएंगे।

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। आपने अभी तक जितने भी रियलिटी शो या संगीत आधारित शो देखे होंगे उनमें आपने गायकों को परफार्म करते और इसी क्षेत्र से जुड़ी हस्तियों को बतौर जज उन्‍हें सुनते, जज करते देखा होगा। लेकिन मुंबई परसो एक ऐसा अनोखा शो होने जा रहा है जिसमें जज तो संगीत जगत के दिग्‍गत होंगे लेकिन परफार्म करने वाले डॉक्‍टर वर्ग से होंगे। जिन डॉक्‍टर्स को गाने का शौक है, वो इस मंच पर अपने अरमान पूरे करेंगे।

जब दवा शरीर को ठीक करती है, तो म्यूज़िक में आत्मा को ठीक करने की ताकत होती है। इन दोनों दुनियाओं को एक साथ लाते हुए, वॉइस ऑफ़ डॉक्टर्स- सीज़न 4 दुनिया भर के डॉक्टरों के ज़बरदस्त म्यूज़िकल टैलेंट और पैशन का जश्न मनाने के लिए तैयार है।


यह यूनिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उन डॉक्टरों के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म के तौर पर बनाई गई है जिन्हें गाने का गहरा पैशन है, यह मेडिकल प्रोफ़ेशनल्स को एक साथ लाएगा जो अपने क्लिनिक और हॉस्पिटल से दूर सेंटर स्टेज पर आकर म्यूज़िक के ज़रिए खुद को एक्सप्रेस करेंगे।

वॉइस ऑफ़ डॉक्टर्स का चौथा सीज़न 4 अक्टूबर, 2026 को NMACC, मुंबई में होगा, और इसमें मशहूर सिंगर कुमार सानू, सुदेश भोसले और साधना सरगम ​​की एक जानी-मानी जूरी होगी। आदित्य बिड़ला ग्रुप द्वारा पेश किया गया, राजश्री बिड़ला के कीमती सपोर्ट के साथ, यह इवेंट एक ऐसी शाम का वादा करता है जहां मेडिसिन, म्यूज़िक और इंसानी इमोशन एक ही स्टेज पर एक साथ आएंगे।

naidunia_image

यह आयोजन बन चुका है बड़ा म्यूज़िकल प्लेटफ़ॉर्म

पिछले तीन सीज़न में, वॉइस ऑफ़ डॉक्टर्स मेडिकल फ्रेटरनिटी के लिए एक बड़े म्यूज़िकल प्लेटफ़ॉर्म के तौर पर उभरा है। देश के अलग-अलग हिस्सों और दूसरी जगहों से आने वाले भाग लेने वाले डॉक्टरों में डॉ. बीबा सिंह भी हैं, जो एक जानी-मानी सिंगर और डॉक्टर हैं, जो कई दूसरे मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर अपना टैलेंट दिखाएंगी और यह साबित करेंगी कि म्यूज़िक के लिए जुनून एक मुश्किल मेडिकल करियर के साथ-साथ भी बढ़ सकता है।

71 साल के अनुपम खेर ने नॉर्थ कैरोलिना में 35 फुट ऊंची रॉक वॉल पर चढ़ाई की, Watch Video

naidunia_image

कर्ताधर्ता डॉक्‍टर्स का क्‍या कहना है

  • शो को डॉ. सौरभ जैन लीड कर रहे हैं, जिसमें डॉ. नवतेज शर्मा, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर, और डॉ. गौरव जैन, म्यूज़िकल मेंटर, भाग लेने वाले डॉक्टरों को एक साथ लाने और उन्हें मेंटर करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

  • डॉ. नवतेज शर्मा, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर, कहते हैं, “वॉइस ऑफ़ डॉक्टर्स एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बन गया है जो म्यूज़िक के लिए उनके शेयर्ड लव के ज़रिए अलग-अलग जगहों के डॉक्टरों को जोड़ता है। देश के अलग-अलग हिस्सों और उससे आगे के डॉक्टरों का पार्टिसिपेशन देखना बहुत अच्छा लगता है।”

  • डॉ. गौरव जैन, म्यूज़िकल मेंटर, कहते हैं, “डॉक्टरों में म्यूज़िकल टैलेंट सच में कमाल का है। हमारी कोशिश है कि उन्हें म्यूज़िक के सफ़र का मज़ा लेते हुए स्टेज पर अपना बेस्ट देने के लिए मेंटर और एनकरेज करें।”

  • डॉ. बीबा सिंह कहती हैं, “एक डॉक्टर के लिए, हीलिंग एक बुलावा है, और म्यूज़िक एक्सप्रेशन का एक और खूबसूरत तरीका है। वॉइस ऑफ़ डॉक्टर्स हमें अपने दोनों साइड्स को सेलिब्रेट करने और म्यूज़िक के ज़रिए साथी डॉक्टरों से जुड़ने का मौका देता है।”

naidunia_image

संगीत के दिग्‍गजों का क्‍या कहना है

  • कुमार सानू कहते हैं, “म्यूज़िक की कोई सीमा नहीं है, और डॉक्टरों को आगे आकर अपना म्यूज़िकल टैलेंट शेयर करते देखना बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत खुशी है। “वॉइस ऑफ़ डॉक्टर्स का हिस्सा बनें और कुछ यादगार परफॉर्मेंस का इंतज़ार करें”

  • सुदेश भोसले कहते हैं, “वॉइस ऑफ़ डॉक्टर्स दो खूबसूरत दुनिया, मेडिसिन और म्यूज़िक को एक साथ लाता है। डॉक्टरों को अपने पैशन को अपनाते और सिंगिंग के ज़रिए खुद को एक्सप्रेस करते देखना इंस्पायरिंग है”

  • साधना सरगम ​​कहती हैं, “म्यूज़िक में लोगों को जोड़ने और इमोशंस को छूने की एक यूनिक काबिलियत है। वॉइस ऑफ़ डॉक्टर्स डॉक्टरों को खुद का एक अलग साइड एक्सप्रेस करने के लिए एक खूबसूरत प्लेटफ़ॉर्म देता है, और यही इस इनिशिएटिव को सच में स्पेशल बनाता है”

naidunia_image

जगह: NMACC, मुंबई

तारीख: 4 अक्टूबर, 2026

जूरी: कुमार सानू | सुदेश भोसले | साधना सरगम

कन्वीनर और ऑर्गेनाइज़र: डॉ. सौरभ जैन

ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर: डॉ. नवतेज शर्मा

म्यूज़िकल मेंटर: डॉ. गौरव जैन

जगह: NMACC, मुंबई

तारीख: 4 अक्टूबर, 2026

जूरी: कुमार सानू | सुदेश भोसले | साधना सरगम

कन्वीनर और ऑर्गनाइज़र: डॉ. सौरभ जैन

ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर: डॉ. नवतेज शर्मा

म्यूज़िकल मेंटर: डॉ. गौरव जैन

प्रेजेंटर: आदित्य बिड़ला ग्रुप

सपोर्टर: राजश्री बिड़ला