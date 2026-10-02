एंटरटेनमेंट डेस्क। आपने अभी तक जितने भी रियलिटी शो या संगीत आधारित शो देखे होंगे उनमें आपने गायकों को परफार्म करते और इसी क्षेत्र से जुड़ी हस्तियों को बतौर जज उन्हें सुनते, जज करते देखा होगा। लेकिन मुंबई परसो एक ऐसा अनोखा शो होने जा रहा है जिसमें जज तो संगीत जगत के दिग्गत होंगे लेकिन परफार्म करने वाले डॉक्टर वर्ग से होंगे। जिन डॉक्टर्स को गाने का शौक है, वो इस मंच पर अपने अरमान पूरे करेंगे।
जब दवा शरीर को ठीक करती है, तो म्यूज़िक में आत्मा को ठीक करने की ताकत होती है। इन दोनों दुनियाओं को एक साथ लाते हुए, वॉइस ऑफ़ डॉक्टर्स- सीज़न 4 दुनिया भर के डॉक्टरों के ज़बरदस्त म्यूज़िकल टैलेंट और पैशन का जश्न मनाने के लिए तैयार है।
यह यूनिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उन डॉक्टरों के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म के तौर पर बनाई गई है जिन्हें गाने का गहरा पैशन है, यह मेडिकल प्रोफ़ेशनल्स को एक साथ लाएगा जो अपने क्लिनिक और हॉस्पिटल से दूर सेंटर स्टेज पर आकर म्यूज़िक के ज़रिए खुद को एक्सप्रेस करेंगे।
वॉइस ऑफ़ डॉक्टर्स का चौथा सीज़न 4 अक्टूबर, 2026 को NMACC, मुंबई में होगा, और इसमें मशहूर सिंगर कुमार सानू, सुदेश भोसले और साधना सरगम की एक जानी-मानी जूरी होगी। आदित्य बिड़ला ग्रुप द्वारा पेश किया गया, राजश्री बिड़ला के कीमती सपोर्ट के साथ, यह इवेंट एक ऐसी शाम का वादा करता है जहां मेडिसिन, म्यूज़िक और इंसानी इमोशन एक ही स्टेज पर एक साथ आएंगे।
पिछले तीन सीज़न में, वॉइस ऑफ़ डॉक्टर्स मेडिकल फ्रेटरनिटी के लिए एक बड़े म्यूज़िकल प्लेटफ़ॉर्म के तौर पर उभरा है। देश के अलग-अलग हिस्सों और दूसरी जगहों से आने वाले भाग लेने वाले डॉक्टरों में डॉ. बीबा सिंह भी हैं, जो एक जानी-मानी सिंगर और डॉक्टर हैं, जो कई दूसरे मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर अपना टैलेंट दिखाएंगी और यह साबित करेंगी कि म्यूज़िक के लिए जुनून एक मुश्किल मेडिकल करियर के साथ-साथ भी बढ़ सकता है।
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जगह: NMACC, मुंबई
तारीख: 4 अक्टूबर, 2026
जूरी: कुमार सानू | सुदेश भोसले | साधना सरगम
कन्वीनर और ऑर्गेनाइज़र: डॉ. सौरभ जैन
ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर: डॉ. नवतेज शर्मा
म्यूज़िकल मेंटर: डॉ. गौरव जैन
जगह: NMACC, मुंबई
तारीख: 4 अक्टूबर, 2026
जूरी: कुमार सानू | सुदेश भोसले | साधना सरगम
कन्वीनर और ऑर्गनाइज़र: डॉ. सौरभ जैन
ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर: डॉ. नवतेज शर्मा
म्यूज़िकल मेंटर: डॉ. गौरव जैन
प्रेजेंटर: आदित्य बिड़ला ग्रुप
सपोर्टर: राजश्री बिड़ला