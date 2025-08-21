War 2 Box Office Day 7: ऋतिक रोशन-जूनियर NTR की ‘वॉर 2’ ने हाउसफुल 4 को पछाड़ा, 7 दिन में की तगड़ी कमाई

मेरी खबरें
    War 2 Day 7 Collection: ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर स्टारर वॉर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर एक हफ्ते का सफर पूरा कर लिया है। फिल्म ने पहले ही दिन 50 करोड़ से ज्यादा की धमाकेदार ओपनिंग ली थी और उसके बाद से लगातार अच्छी कमाई कर रही है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 21 Aug 2025 04:36:43 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 21 Aug 2025 04:49:11 PM (IST)
    HighLights

    1. 'War 2' ने बॉक्स ऑफिस पर 1 हफ्ता किया पूरा।
    2. बुधवार को 'War 2' ने कर डाली तगड़ी कमाई।
    3. फिल्म ने पहले ही दिन की धमाकेदार ओपनिंग।

    एंटरटेनमेंट डेस्क। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर स्टारर 'War 2' ने बॉक्स ऑफिस पर एक हफ्ते का सफर पूरा कर लिया है। फिल्म ने पहले ही दिन 50 करोड़ से ज्यादा की धमाकेदार ओपनिंग ली थी और उसके बाद से लगातार अच्छी कमाई कर रही है।

    हालांकि, रजनीकांत की कूली से यह फिल्म अभी पीछे चल रही है, लेकिन इसके बावजूद वॉर 2 कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड ध्वस्त कर चुकी है। इस स्पाई थ्रिलर ने अब अक्षय कुमार की सुपरहिट कॉमेडी फिल्म हाउसफुल 4 का लाइफटाइम कलेक्शन रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है।

    बुधवार को 'War 2' की कितनी हुई कमाई?

    सैकनलिक.कॉम के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, वॉर 2 ने सातवें दिन (बुधवार) 3.91 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। मंगलवार को फिल्म ने लगभग 9 करोड़ की कमाई की थी। हिंदी के साथ-साथ फिल्म का तेलुगु वर्जन भी अच्छा बिजनेस कर रहा है।

    हाउसफुल 4 को पछाड़ा

    साल 2019 में रिलीज हुई अक्षय कुमार की हाउसफुल 4 का लाइफटाइम कलेक्शन लगभग 194.60 करोड़ रुपये था। वहीं, ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की वॉर 2 ने सिर्फ 7 दिनों में 197.41 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है।

    अब 200 करोड़ क्लब के करीब

    7 दिन के अंदर ही वॉर 2 ने न सिर्फ हाउसफुल 4 बल्कि रेड 2 और केसरी 2 जैसी फिल्मों के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। फिल्म जल्द ही 200 करोड़ क्लब में शामिल होने जा रही है। हालांकि, अपने बजट को रिकवर करने के लिए इसे अभी करीब 200 करोड़ रुपये की और कमाई करनी होगी।

