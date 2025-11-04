चीखती-चिल्लाती रही हीरोइन.. जब इस खूबसूरत अभिनेत्री से जबरदस्ती करने लगा फिल्म का विलेन!, हुआ था हंगामा

एंटरटेनमेंट डेस्क। 70 और 80 के दशक में हिंदी सिनेमा का दौर बदल रहा था। हालांकि, उस समय फिल्मों को हिट कराने के लिए कुछ तयशुदा फॉर्मूले ही अपनाए जाते थे। इन्हीं में से एक तरीका था। ऐसा सीन डालना जो दर्शकों को झकझोर दे और फिल्म में मसाले का तड़का भी लगा दे।

उस दौर में फिल्मों में दुष्कर्म या जबरदस्ती वाले सीन्स की मांग लगभग हर फिल्म में रहती थी। लेकिन कई बार ये सीन्स कलाकारों के लिए परेशानी का कारण बन जाते थे। कुछ ऐसा ही हुआ अभिनेत्री फर्याल के साथ, जिन्होंने 60 और 70 के दशक में कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी छवि एक मुख्य अभिनेत्री के बजाय नेगेटिव किरदारों तक सीमित रह गई।