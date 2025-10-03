जब ऐश्वर्या राय बच्चन ने 'मिस्टर एंड मिसेज स्मिथ' को कहा NO, वजह जानकर चौंक जाएंगे

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। ऐश्वर्या राय बच्चन विश्व स्तर पर एक अद्भुत हस्ती हैं। उन्होंने 'ब्राइड एंड प्रेजुडिस', 'प्रोवोक्ड' और 'मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस' जैसी हॉलीवुड प्रस्तुतियों में काम किया है, इसके अतिरिक्त वह अक्सर कुछ सबसे प्रमुख विश्वव्यापी कार्यक्रमों में भाग लेती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अभिनेत्री ने हॉलीवुड के दिग्गज ब्रैड पिट और विल स्मिथ के साथ काम करने का मौका भी छोड़ दिया था? आइए उस समय पर वापस जाते हैं जब ऐश्वर्या ने अपने मजबूत नैतिक मूल्यों के कारण हॉलीवुड फिल्मों में दो बड़ी भूमिकाएँ ठुकरा दी थीं:

डीएनए समाचार स्रोत के अनुसार, ऐश्वर्या राय बच्चन को शुरू में 2005 की फिल्म 'मिस्टर एंड मिसेज स्मिथ' के लिए चुना गया था। हॉलीवुड की इस बड़ी फिल्म में महिला जासूस के किरदार को कुछ साहसी और निजी कार्य करने थे, लेकिन वह ऐसा करने से डर रही थीं। नतीजतन, अभिनेता ने परियोजना खो दी, और पिट की पूर्व पत्नी एंजेलिना जोली को इसकी जगह पर कास्ट किया गया।

ऐश्वर्या राय विल स्मिथ की फिल्म के लिए पहली पसंद थीं

ऐश्वर्या राय 2008 की सुपरहीरो फिल्म 'हैनकॉक' के लिए पहली पसंद थीं, जिसमें विल स्मिथ ने मुख्य भूमिका निभाई थी। द टेलीग्राफ ने बताया कि ऐश्वर्या राय बच्चन ने फिल्म को ठुकरा दिया क्योंकि वह स्मिथ को किस करने में सहज नहीं थीं। इसके अलावा, वह अन्य पूर्व प्रतिबद्धताओं के कारण फिल्म साइन नहीं कर सकीं। अंततः, चार्लीज़ थेरॉन को भूमिका में लिया गया।

ऐश्वर्या राय ने ब्रैड पिट की 'ट्रॉय' को अस्वीकार कर दिया

इसके अतिरिक्त, ऐश्वर्या राय बच्चन ने ब्रैड पिट अभिनीत 'ट्रॉय' में एक भूमिका ठुकरा दी। देवदास अभिनेता ने उसी का कारण बताया था, जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बताया गया है। उन्होंने कहा, "पश्चिम और यहां की फिल्में अलग-अलग तरह से काम करती हैं, इस अर्थ में कि वे आपसे मिलती हैं, और फिर वे कहती हैं 'ग्रीनलाइट' और वे आपको बीमा के कारण कुछ समय के लिए बंद कर देती हैं। जिस तरह से पूरी फिल्म का शेड्यूल है, आपको बंद कर दिया जाता है, जो मेरे लिए बहुत नया था। आप (फिल्म) के प्रभाव को समझते हैं। यह रोमांचक है क्योंकि ये बहुत बड़े ऑफर हैं। लेकिन जब 'ट्रॉय' के बारे में बात की गई - स्क्रिप्ट स्तर पर भूल जाइए - वे कह रहे थे कि शेड्यूल को बंद करने के लिए कम से कम छह से नौ महीने लगेंगे क्योंकि यह एक बहुत बड़ी फिल्म है। मेरे पास यहां फिल्में थीं जिनके लिए मैं प्रतिबद्ध थी। मैं खुद को इसे रोकने के लिए नहीं कह सका (एसआईसी)।"