    क्यों हिंदू रीति-रिवाज से हुआ Zarine Khan का अंतिम संस्कार? वजह जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

    मशहूर अभिनेता संजय खान की पत्नी जरीन खान (Zarine Khan) का 7 नवंबर 2025 को 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति-रिवाज से किया गया। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया गया।

    By Akash Pandey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 08 Nov 2025 01:53:37 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 08 Nov 2025 01:53:37 PM (IST)
    हिंदू रीति-रिवाज से हुआ Zarine Khan का अंतिम संस्कार

    1. हिंदू रीति-रिवाज से हुआ Zarine Khan का अंतिम संस्कार
    2. ऋतिक रोशन भी एक्स सास को अंतिम विदाई देने पहुंचे
    3. लोग इसको लेकर सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं

    एंटरटेनमेंट डेस्क। मशहूर अभिनेता संजय खान की पत्नी जरीन खान (Zarine Khan) का 7 नवंबर 2025 को 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके अंतिम संस्कार में बॉलीवुड के कई सितारे शामिल हुए। ऋतिक रोशन भी अपनी एक्स सास को अंतिम विदाई देने पहुंचे।

    अंतिम संस्कार हिंदू रीति-रिवाज से

    जरीन खान का अंतिम संस्कार हिंदू रीति-रिवाज से किया गया। जहां एक ओर फैन्स और सितारे उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे, वहीं सोशल मीडिया पर यह सवाल चर्चा में रहा कि आखिर एक मुस्लिम अभिनेता की पत्नी का अंतिम संस्कार हिंदू परंपरा के अनुसार क्यों किया गया?


    शुक्रवार को जरीन खान के बेटे जायद खान (Zayed Khan) ने उनकी अंत्येष्टि के सभी संस्कार पूरे किए। परिवार के बाकी सदस्यों और पोते-पोतियों ने भी उनकी अर्थी को कंधा दिया। अंत में जायद खान ने अपनी मां का दाह-संस्कार किया।

    सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखकर लोग यह जानने को उत्सुक हैं कि जरीन खान का अंतिम संस्कार हिंदू रिवाजों से क्यों किया गया?

    क्यों हुआ हिंदू रीति-रिवाज से

    दरअसल, जरीन खान शादी से पहले हिंदू थीं। उनका असली नाम जरीन कतरक (Zarine Katrak) था। यह साफ दर्शाता है कि उन्होंने अभिनेता संजय खान से शादी के बावजूद धर्म परिवर्तन नहीं किया था। यही वजह रही कि उनका अंतिम संस्कार हिंदू परंपरा से किया गया।

    कम लोग जानते हैं कि जरीन खान अपने समय की मशहूर मॉडल और अभिनेत्री रही हैं। उन्होंने ‘तेरे घर के सामने’ और ‘एक फूल दो माली’ जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। शादी के बाद उन्होंने एक्टिंग छोड़कर इंटीरियर डिजाइनिंग में अपना करियर बनाया। जरीन खान ने साल 1966 में संजय खान से शादी की थी। उनके चार बच्चे हैं. जायद खान, सुजैन खान, फराह खान और सिमोन अरोड़ा। सुजैन की शादी अभिनेता ऋतिक रोशन से हुई थी, हालांकि अब दोनों अलग हो चुके हैं।

