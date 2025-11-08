क्यों हिंदू रीति-रिवाज से हुआ Zarine Khan का अंतिम संस्कार? वजह जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

एंटरटेनमेंट डेस्क। मशहूर अभिनेता संजय खान की पत्नी जरीन खान (Zarine Khan) का 7 नवंबर 2025 को 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके अंतिम संस्कार में बॉलीवुड के कई सितारे शामिल हुए। ऋतिक रोशन भी अपनी एक्स सास को अंतिम विदाई देने पहुंचे।

अंतिम संस्कार हिंदू रीति-रिवाज से जरीन खान का अंतिम संस्कार हिंदू रीति-रिवाज से किया गया। जहां एक ओर फैन्स और सितारे उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे, वहीं सोशल मीडिया पर यह सवाल चर्चा में रहा कि आखिर एक मुस्लिम अभिनेता की पत्नी का अंतिम संस्कार हिंदू परंपरा के अनुसार क्यों किया गया?