एंटरटेनमेंट डेस्‍क। वर्ष 2004 में एक फिल्‍म आई थी स्‍वदेस। इसमें शाहरूख खान जैसे बड़े स्‍टार थे। हालांक‍ि शाहरूख ने अपनी इमेज से अलग इस फिल्‍म में साधारण किरदार निभाया था जिसे दर्शकों ने पसंद किया। लेकिन इस फिल्‍म में एक और शख्‍स ने अपनी अदाकारी से सबका ध्‍यान खींचा। गायत्री जोशी।

स्‍वदेस में उन्‍होंने नायिका का रोल किया था। गायत्री के बेहद सिंपल, सभ्‍य, संस्‍कारी, सुशील और मिडिल क्‍लास लुक ने दर्शकों का दिल जीत लिया। उनकी बहुत तारीफें हुईं। तब लगा था कि बॉलीवुड को एक बेहतरीन अभिनेत्री मिली है जिसकी अच्‍छी फिल्‍में देखने को मिलेंगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्‍वदेस से शोहरत पाकर इसे भुनाने की बजाय गायत्री ने आगे ज्‍यादा फिल्‍में नहीं कीं। आखिर स्‍वदेस के बाद गायत्री जोशी कहां चली गई, चलिये समझते हैं।

गायत्री जोशी का क्या हुआ? स्वदेस में उनका एक बहुत ही यूनिक रोल था जिसे बहुत पसंद किया गया था, लेकिन फिर भी वह आगे किसी और फिल्म में नहीं थीं। गायत्री जोशी मुंबई में अपने पति, ओबेरॉय रियल्टी के चेयरमैन विकास ओबेरॉय और अपने दो बेटों, विहान और युवान के साथ रहती हैं, जो ज़्यादातर एक्टिंग की लाइमलाइट से दूर हैं। 2005 में बिजनेसमैन से की शादी 2004 की फिल्म स्वदेस में एक्टिंग डेब्यू करने और 2005 में शादी करने के बाद, उन्होंने बॉलीवुड से दूरी बना ली। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वह अपने परिवार पर फोकस करती हैं और ओबेरॉय प्रोजेक्ट्स के लिए इंटीरियर क्यूरेशन में मदद करती हैं। उनके करियर और बैकग्राउंड के बारे में ज़्यादा जानकारी विकिपीडिया पर मौजूद है। रेडिट पर ज़्यादातर यूज़र्स इस बात से सहमत हैं कि उन्होंने 2005 में शादी के बाद सेटल होने के लिए एक्टिंग से रिटायरमेंट ले लिया था।

स्वदेस में गीता के रोल के लिए मिले कई अवॉर्ड स्‍वदेस में उन्होंने मोहन भार्गव (शाहरुख खान) की लव इंटरेस्ट गीता का रोल किया। उनके परफॉर्मेंस के लिए उन्हें कई अवॉर्ड मिले, जिसमें बेस्ट फीमेल डेब्यू के लिए ज़ी सिने अवॉर्ड भी शामिल है। फिल्म रिलीज़ होने के बाद, उन्होंने आगे कोई एक्टिंग रोल नहीं किया और फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो गईं। बैकग्राउंड और पर्सनल लाइफ स्वदेस से पहले, उन्होंने कमर्शियल में मॉडल के तौर पर काम किया, चैनल V के वीडियो जॉकी के तौर पर दिखीं, जगजीत सिंह के म्यूज़िक वीडियो "कागज़ की कश्ती" में काम किया। मिस इंटरनेशनल 2000 में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए फेमिना मिस इंडिया इंटरनेशनल 2000 जीता। 20 मार्च, 1977 को जन्मीं, उन्होंने सिडेनहैम कॉलेज में पढ़ाई की। उन्होंने अगस्त 2005 में रियल एस्टेट बिज़नेसमैन विकास ओबेरॉय से शादी की और उनके दो बच्चे हैं, विहान और युवान। पहली ही फिल्म से मिली शोहरत, फिर अचानक फिल्मों से दूर हो गईं गायत्री जोशी फिल्मी दुनिया में कुछ कलाकार ऐसे होते हैं, जो अपनी पहली ही फिल्म से दर्शकों के बीच खास पहचान बना लेते हैं। गायत्री जोशी भी उन्हीं अभिनेत्रियों में शामिल हैं। उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखते ही अपनी अदाकारी और सहज व्यक्तित्व से लोगों का ध्यान खींचा, लेकिन करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के बजाय उन्होंने अभिनय से दूरी बना ली। आखिर ऐसा कौन-सा मोड़ आया, जिसने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला करने पर मजबूर किया? गायत्री जोशी ने अपने करियर की शुरुआत ग्लैमर की दुनिया से की थी। 90 के दशक के अंतिम दौर में उन्होंने मॉडलिंग के जरिए मनोरंजन क्षेत्र में प्रवेश किया। इसके बाद वे चैनल वी की वीडियो जॉकी के रूप में भी दर्शकों के सामने आईं। अपनी आकर्षक छवि के चलते गायत्री को कई बड़े ब्रांड्स के विज्ञापनों में काम करने का मौका मिला। वे मशहूर गायक जगजीत सिंह के चर्चित म्यूजिक वीडियो ‘कागज की कश्ती’ में भी दिखाई दी थीं।

उनके करियर को असली पहचान तब मिली, जब उन्हें फिल्म ‘स्वदेस’ में शाहरुख खान के साथ काम करने का अवसर मिला। इस फिल्म में गायत्री ने गीता नाम की एक ग्रामीण शिक्षिका की भूमिका निभाई, जो अपने विचारों और आत्मसम्मान के लिए जानी जाती है। उनका किरदार दर्शकों को काफी पसंद आया और पहली फिल्म में ही उन्होंने अपनी अभिनय क्षमता साबित कर दी। हालांकि, ‘स्वदेस’ सिनेमाघरों में बड़ी व्यावसायिक सफलता हासिल नहीं कर सकी, लेकिन कहानी, निर्देशन और अभिनय के लिहाज से इसे हिंदी सिनेमा की उल्लेखनीय फिल्मों में स्थान मिला। फिल्म में गायत्री के काम की सराहना हुई और उन्हें नए कलाकार के रूप में कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी प्राप्त हुए। जब करियर के बजाय परिवार को बनाया प्राथमिकता ‘स्वदेस’ में शानदार अभिनय के बाद गायत्री जोशी को लेकर फिल्मी गलियारों में काफी उम्मीदें थीं। माना जा रहा था कि वे आने वाले समय में बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्रियों में अपनी जगह बना लेंगी। मगर गायत्री ने फिल्मों में आगे बढ़ने के बजाय निजी जिंदगी को अधिक महत्व देने का निर्णय लिया और धीरे-धीरे अभिनय से पूरी तरह दूर हो गईं।