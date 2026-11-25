एंटरटेनमेंट डेस्क। वर्ष 2004 में एक फिल्म आई थी स्वदेस। इसमें शाहरूख खान जैसे बड़े स्टार थे। हालांकि शाहरूख ने अपनी इमेज से अलग इस फिल्म में साधारण किरदार निभाया था जिसे दर्शकों ने पसंद किया। लेकिन इस फिल्म में एक और शख्स ने अपनी अदाकारी से सबका ध्यान खींचा। गायत्री जोशी।
स्वदेस में उन्होंने नायिका का रोल किया था। गायत्री के बेहद सिंपल, सभ्य, संस्कारी, सुशील और मिडिल क्लास लुक ने दर्शकों का दिल जीत लिया। उनकी बहुत तारीफें हुईं।
तब लगा था कि बॉलीवुड को एक बेहतरीन अभिनेत्री मिली है जिसकी अच्छी फिल्में देखने को मिलेंगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्वदेस से शोहरत पाकर इसे भुनाने की बजाय गायत्री ने आगे ज्यादा फिल्में नहीं कीं। आखिर स्वदेस के बाद गायत्री जोशी कहां चली गई, चलिये समझते हैं।
स्वदेस में उनका एक बहुत ही यूनिक रोल था जिसे बहुत पसंद किया गया था, लेकिन फिर भी वह आगे किसी और फिल्म में नहीं थीं। गायत्री जोशी मुंबई में अपने पति, ओबेरॉय रियल्टी के चेयरमैन विकास ओबेरॉय और अपने दो बेटों, विहान और युवान के साथ रहती हैं, जो ज़्यादातर एक्टिंग की लाइमलाइट से दूर हैं।
2004 की फिल्म स्वदेस में एक्टिंग डेब्यू करने और 2005 में शादी करने के बाद, उन्होंने बॉलीवुड से दूरी बना ली। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वह अपने परिवार पर फोकस करती हैं और ओबेरॉय प्रोजेक्ट्स के लिए इंटीरियर क्यूरेशन में मदद करती हैं। उनके करियर और बैकग्राउंड के बारे में ज़्यादा जानकारी विकिपीडिया पर मौजूद है। रेडिट पर ज़्यादातर यूज़र्स इस बात से सहमत हैं कि उन्होंने 2005 में शादी के बाद सेटल होने के लिए एक्टिंग से रिटायरमेंट ले लिया था।
स्वदेस में उन्होंने मोहन भार्गव (शाहरुख खान) की लव इंटरेस्ट गीता का रोल किया। उनके परफॉर्मेंस के लिए उन्हें कई अवॉर्ड मिले, जिसमें बेस्ट फीमेल डेब्यू के लिए ज़ी सिने अवॉर्ड भी शामिल है। फिल्म रिलीज़ होने के बाद, उन्होंने आगे कोई एक्टिंग रोल नहीं किया और फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो गईं।
स्वदेस से पहले, उन्होंने कमर्शियल में मॉडल के तौर पर काम किया, चैनल V के वीडियो जॉकी के तौर पर दिखीं, जगजीत सिंह के म्यूज़िक वीडियो "कागज़ की कश्ती" में काम किया। मिस इंटरनेशनल 2000 में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए फेमिना मिस इंडिया इंटरनेशनल 2000 जीता। 20 मार्च, 1977 को जन्मीं, उन्होंने सिडेनहैम कॉलेज में पढ़ाई की। उन्होंने अगस्त 2005 में रियल एस्टेट बिज़नेसमैन विकास ओबेरॉय से शादी की और उनके दो बच्चे हैं, विहान और युवान।
फिल्मी दुनिया में कुछ कलाकार ऐसे होते हैं, जो अपनी पहली ही फिल्म से दर्शकों के बीच खास पहचान बना लेते हैं। गायत्री जोशी भी उन्हीं अभिनेत्रियों में शामिल हैं। उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखते ही अपनी अदाकारी और सहज व्यक्तित्व से लोगों का ध्यान खींचा, लेकिन करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के बजाय उन्होंने अभिनय से दूरी बना ली। आखिर ऐसा कौन-सा मोड़ आया, जिसने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला करने पर मजबूर किया?
गायत्री जोशी ने अपने करियर की शुरुआत ग्लैमर की दुनिया से की थी। 90 के दशक के अंतिम दौर में उन्होंने मॉडलिंग के जरिए मनोरंजन क्षेत्र में प्रवेश किया। इसके बाद वे चैनल वी की वीडियो जॉकी के रूप में भी दर्शकों के सामने आईं। अपनी आकर्षक छवि के चलते गायत्री को कई बड़े ब्रांड्स के विज्ञापनों में काम करने का मौका मिला। वे मशहूर गायक जगजीत सिंह के चर्चित म्यूजिक वीडियो ‘कागज की कश्ती’ में भी दिखाई दी थीं।
उनके करियर को असली पहचान तब मिली, जब उन्हें फिल्म ‘स्वदेस’ में शाहरुख खान के साथ काम करने का अवसर मिला। इस फिल्म में गायत्री ने गीता नाम की एक ग्रामीण शिक्षिका की भूमिका निभाई, जो अपने विचारों और आत्मसम्मान के लिए जानी जाती है। उनका किरदार दर्शकों को काफी पसंद आया और पहली फिल्म में ही उन्होंने अपनी अभिनय क्षमता साबित कर दी।
हालांकि, ‘स्वदेस’ सिनेमाघरों में बड़ी व्यावसायिक सफलता हासिल नहीं कर सकी, लेकिन कहानी, निर्देशन और अभिनय के लिहाज से इसे हिंदी सिनेमा की उल्लेखनीय फिल्मों में स्थान मिला। फिल्म में गायत्री के काम की सराहना हुई और उन्हें नए कलाकार के रूप में कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी प्राप्त हुए।
‘स्वदेस’ में शानदार अभिनय के बाद गायत्री जोशी को लेकर फिल्मी गलियारों में काफी उम्मीदें थीं। माना जा रहा था कि वे आने वाले समय में बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्रियों में अपनी जगह बना लेंगी। मगर गायत्री ने फिल्मों में आगे बढ़ने के बजाय निजी जिंदगी को अधिक महत्व देने का निर्णय लिया और धीरे-धीरे अभिनय से पूरी तरह दूर हो गईं।
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साल 2019 में एक बातचीत के दौरान गायत्री ने अपने इस फैसले के बारे में खुलकर बताया था। उन्होंने कहा था कि ‘स्वदेस’ के बाद वे फिल्मों को लेकर पहले से ज्यादा सोच-विचार करने लगी थीं। इसी समय उनकी जिंदगी में विकास ओबेरॉय आए। उनसे मुलाकात के बाद गायत्री को लगा कि यह रिश्ता उनके लिए फिल्मी करियर से कहीं अधिक मायने रखता है।
गायत्री ने यह भी स्पष्ट किया था कि शादी के बाद फिल्मों में काम करना उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी, लेकिन वे अपनी जिंदगी में जिस भूमिका को अपनाती हैं, उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाना चाहती हैं। ऐसे में उन्होंने घर-परिवार और बच्चों की परवरिश को अपनी पहली जिम्मेदारी मानते हुए अभिनय से अलग रहने का फैसला किया।
गायत्री जोशी ने वर्ष 2005 में रियल एस्टेट क्षेत्र के प्रतिष्ठित कारोबारी विकास ओबेरॉय के साथ विवाह किया। विकास ओबेरॉय ओबेरॉय रियल्टी के चेयरमैन हैं और देश के सफल उद्योगपतियों में उनकी गिनती होती है। शादी के बाद गायत्री ने अपना नाम गायत्री ओबेरॉय रखा।
इस दंपती के परिवार में दो बेटे हैं, जिनके नाम विहान और युवान हैं। विवाह के बाद गायत्री ने सार्वजनिक जीवन और फिल्मों से दूरी बनाकर परिवार के साथ समय बिताना पसंद किया।
विकास ओबेरॉय की कारोबारी उपलब्धियों और संपत्ति के कारण उनका नाम भारत के सबसे धनी व्यक्तियों की सूची में शामिल रहता है। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2026 के अनुसार, वे देश के प्रमुख अरबपतियों में अपनी जगह बनाए हुए हैं।
फिल्मों से भले ही गायत्री जोशी ने दूरी बना ली हो, लेकिन उनकी निजी जिंदगी और शानदार रहन-सहन अक्सर चर्चा में रहता है। गायत्री अपने पति विकास ओबेरॉय और बच्चों के साथ मुंबई के जुहू इलाके में स्थित एक बेहद खूबसूरत और विशाल घर में रहती हैं। इस आलीशान आवास की भव्यता और आधुनिक सुविधाएं इसे किसी पांच सितारा होटल जैसा अनुभव देती हैं।
बताया जाता है कि ओबेरॉय परिवार का यह बंगला करीब 75 हजार वर्ग फीट में निर्मित है और इसकी संरचना नौ मंजिलों में तैयार की गई है। इसके दो अंडरग्राउंड फ्लोर गाड़ियों की पार्किंग और फिटनेस से जुड़ी जरूरतों के लिए बनाए गए हैं। वहीं, परिवार की सुविधा के लिए निजी स्पा, आधुनिक उपकरणों से लैस जिम और 12 लोगों के बैठने की क्षमता वाला होम थिएटर भी मौजूद है।
गायत्री जोशी ने अपने अभिनय करियर में केवल ‘स्वदेस’ जैसी एक फिल्म की, लेकिन इस फिल्म में निभाया गया गीता का किरदार आज भी दर्शकों के जेहन में कायम है। उनकी सहज अदाकारी और सरल व्यक्तित्व ने उन्हें ऐसी पहचान दी, जो वर्षों बाद भी बरकरार है।
फिल्मी दुनिया की चकाचौंध से दूर गायत्री अब अपने परिवार के साथ निजी जीवन का आनंद ले रही हैं। उनके लिए सफलता का मतलब केवल पर्दे पर लोकप्रियता हासिल करना नहीं, बल्कि परिवार के साथ संतुलित और संतुष्ट जीवन जीना भी है।