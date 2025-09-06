कौन हैं इंस्पेक्टर झेंडे? दो बार चार्ल्स शोभराज को किया अरेस्ट, असली कहानी और फिल्म में फर्क

एंटरटेनमेंट डेस्क, इंदौर। करीब तीन दशकों तक पुलिस सेवा देने वाले इंस्पेक्टर झेंडे, शोभराज की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में चर्चित हो गए थे। चार्ल्स शोभराज, जिसे उसकी चालाकी और अपराधों के चलते ‘द सर्पेंट’ कहा जाता था, कई देशों में डकैती, धोखाधड़ी और सीरियल किलिंग के मामलों में कुख्यात था।

पहली गिरफ्तारी ताज होटल से हाल ही में यूट्यूब चैनल आवारा मुसाफिर से बातचीत में झेंडे ने बताया कि उनकी पहली मुठभेड़ 1971 में मुंबई में हुई। शोभराज ताज होटल में रुका था और उसके साथी अलग-अलग होटलों में। कई दिन तक निगरानी के बाद जब वह सूट पहनकर निकला तो झेंडे ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके पास हथियार और होटल की रसीदें मिलीं, जिससे गिरोह के बाकी सदस्यों और भारी मात्रा में हथियारों का पता चला।