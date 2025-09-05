शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी, 60 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड अदाकारा शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के एक मामले में लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। इस सेलिब्रिटी जोड़े पर अपनी बंद हो चुकी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के निवेश सौदे से जुड़े एक मामले में एक व्यवसायी से लगभग 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है।

व्यवसायी दीपक कोठारी ने आरोप लगाया था कि 2015 से 2023 के बीच, इस जोड़े ने अपने व्यवसाय के विस्तार के बहाने उनसे 60 करोड़ रुपये लिए थे, लेकिन इसे निजी खर्चों पर खर्च कर दिया। दंपति ने कथित तौर पर यह पैसा ऋण के रूप में लिया था, लेकिन बाद में कर बचत का हवाला देते हुए इसे निवेश के रूप में दिखाया।

आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के सूत्रों के अनुसार, पुलिस अब शिल्पा शेट्टी और कुंद्रा के यात्रा रिकॉर्ड की जाँच कर रही है। कंपनी के ऑडिटर को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

कोठारी के अनुसार, उन्हें आश्वासन दिया गया था कि पैसा एक निश्चित समय के भीतर 12% वार्षिक ब्याज के साथ वापस कर दिया जाएगा और सुश्री शेट्टी ने अप्रैल 2016 में उन्हें लिखित रूप में व्यक्तिगत गारंटी भी दी थी। लेकिन कुछ ही महीनों के भीतर, सुश्री शेट्टी ने फर्म के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया।

व्यवसायी ने दावा किया कि उन्हें बाद में पता चला कि कंपनी के खिलाफ 1.28 करोड़ रुपये का दिवालियापन का मामला भी चल रहा है, जिसके बारे में उन्हें पहले सूचित नहीं किया गया था।

सुश्री शेट्टी और श्री कुंद्रा ने आरोपों का खंडन किया था और इसे निराधार और दुर्भावनापूर्ण मामला बताया था जिसका उद्देश्य उन्हें बदनाम करना था।

