कौन हैं अनिरुद्ध रविचंदर-काव्या मारन, जिनकी शादी की चर्चा पूरे देश में… जानिए 'पावर कपल' के बारे में सब कुछ

मनोरंजन डेस्क। म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की CEO काव्या मारन जल्द ही शादी करने वाले हैं। तेलंगाना CMO ने इस बात का खुलासा कर दिया है। इस बीच कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर काव्या और अनिरुद्ध आखिर है कौन…
यहां इन दोनों सेलिब्रिटिज की स्टोरी, परिवार, करियर और प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं।
काव्या भारत के सबसे बड़े मीडिया और बिजनेस फैमिलीज में से एक मारन परिवार से हैं। उनके पिता कलानिधि मारन सन ग्रुप के चेयरमैन और फाउंडर हैं। काव्या फिलहाल सन TV नेटवर्क लिमिटेड में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और IPL टीम सनराइजर्स हैदराबाद की CEO और को-ओनर हैं।
इंडिया TV रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक साल 2026 में काव्या मारन की पर्सनल नेटवर्थ करीब 400 से 500 करोड़ के बीच मानी जा रही है। उनकी कमाई के कई सोर्सेज है। जैसे-
वहीं, मारन परिवार की कुल प्रॉपर्टी करीब 19 हजार करोड़ से ज्यादा बताई जाती है।
काव्या ने ब्रिटेन के वारविक बिजनेस स्कूल से MBA किया है। उनके अंडर में टीम SRH ने भारत के बाहर भी अपनी पहचान बनाई है। अब टीम सिर्फ IPL तक सीमित नहीं है, बल्कि साउथ अफ्रीका की SA20 लीग और इंग्लैंड के द हंड्रेड टूर्नामेंट में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुकी है। काव्या के पास कई महंगी प्रॉपर्टी और लग्जरी कारें भी हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, काव्या ने SRH की कीमत बढ़ाकर करीब 1,290 से 1,330 करोड़ तक पहुंचा दी है।
अनिरुद्ध रविचंदर साउथ सिनेमा के सबसे फेमस और सबसे ज्यादा फीस लेने वाले म्यूजिक कंपोजर्स में गिने जाते हैं। उनका जन्म चेन्नई में हुआ था।
उन्होंने लोयोला कॉलेज, चेन्नई से अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके अलावा अनिरुद्ध ने ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक से पियानो सीखा। अनिरुद्ध ने साउंड इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी किया हुआ है।
अनिरुद्ध एक्टर रवि राघवेंद्र और क्लासिकल डांसर लक्ष्मी के बेटे हैं। उनके पिता रजनीकांत के रिश्तेदार हैं। इसी वजह से अनिरुद्ध भी रजनीकांत के परिवार से जुड़े हुए हैं।
अनिरुद्ध ने साल 2012 में धनुष की फिल्म '3' से बतौर म्यूजिक डायरेक्टर डेब्यू किया था। इस फिल्म का गाना 'व्हाई दिस कोलावेरी डी' दुनिया भर में वायरल हुआ। यह यूट्यूब पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूज लाने वाला भारत का पहला बड़ा वायरल गाना बना। इसके बाद अनिरुद्ध ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
इसके बाद अनिरुद्ध ने लगातार कई सुपरहिट फिल्मों में म्यूजिक दिया, जिसने उन्हें सुपरस्टार बना दिया-
अनिरुद्ध ने रजनीकांत, कमल हासन, विजय, अजित कुमार, सूर्या, धनुष, शाहरुख खान, पवन कल्याण और नानी जैसे कई बड़े सेलेब्स के साथ काम किया है। आने वाले समय में अनिरुद्ध शाहरुख के साथ किंग में भी काम करने वाले हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अनिरुद्ध रविचंदर की कुल प्रॉपर्टी करीब 50 करोड़ है। वह एक फिल्म के लिए 8 से 10 करोड़ तक फीस लेते हैं। इससे वह भारत के सबसे महंगे म्यूजिक कंपोजर्स में शामिल हो चुके हैं।
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