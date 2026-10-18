कौन हैं अनिरुद्ध रविचंदर-काव्या मारन, जिनकी शादी की चर्चा पूरे देश में… जानिए 'पावर कपल' के बारे में सब कुछ

मनोरंजन डेस्क। म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की CEO काव्या मारन जल्द ही शादी करने वाले हैं। तेलंगाना CMO ने इस बात का खुलासा कर दिया है। इस बीच कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर काव्या और अनिरुद्ध आखिर है कौन…

काव्या भारत के सबसे बड़े मीडिया और बिजनेस फैमिलीज में से एक मारन परिवार से हैं। उनके पिता कलानिधि मारन सन ग्रुप के चेयरमैन और फाउंडर हैं। काव्या फिलहाल सन TV नेटवर्क लिमिटेड में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और IPL टीम सनराइजर्स हैदराबाद की CEO और को-ओनर हैं।

यहां इन दोनों सेलिब्रिटिज की स्टोरी, परिवार, करियर और प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं।

काव्या मारन की नेटवर्थ कितनी?

इंडिया TV रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक साल 2026 में काव्या मारन की पर्सनल नेटवर्थ करीब 400 से 500 करोड़ के बीच मानी जा रही है। उनकी कमाई के कई सोर्सेज है। जैसे-

सन TV नेटवर्क से सैलरी

कंपनी के डिविडेंड

प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट

सनराइजर्स हैदराबाद में हिस्सेदारी

फैमिली ट्रस्ट से इनकम

वहीं, मारन परिवार की कुल प्रॉपर्टी करीब 19 हजार करोड़ से ज्यादा बताई जाती है।

एजुकेशन और बिजनेस, दोनों में अव्वल

काव्या ने ब्रिटेन के वारविक बिजनेस स्कूल से MBA किया है। उनके अंडर में टीम SRH ने भारत के बाहर भी अपनी पहचान बनाई है। अब टीम सिर्फ IPL तक सीमित नहीं है, बल्कि साउथ अफ्रीका की SA20 लीग और इंग्लैंड के द हंड्रेड टूर्नामेंट में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुकी है। काव्या के पास कई महंगी प्रॉपर्टी और लग्जरी कारें भी हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, काव्या ने SRH की कीमत बढ़ाकर करीब 1,290 से 1,330 करोड़ तक पहुंचा दी है।

कौन हैं अनिरुद्ध रविचंदर

अनिरुद्ध रविचंदर साउथ सिनेमा के सबसे फेमस और सबसे ज्यादा फीस लेने वाले म्यूजिक कंपोजर्स में गिने जाते हैं। उनका जन्म चेन्नई में हुआ था।

उन्होंने लोयोला कॉलेज, चेन्नई से अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके अलावा अनिरुद्ध ने ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक से पियानो सीखा। अनिरुद्ध ने साउंड इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी किया हुआ है।

फिल्मी परिवार से ताल्लुक

अनिरुद्ध एक्टर रवि राघवेंद्र और क्लासिकल डांसर लक्ष्मी के बेटे हैं। उनके पिता रजनीकांत के रिश्तेदार हैं। इसी वजह से अनिरुद्ध भी रजनीकांत के परिवार से जुड़े हुए हैं।

'कोलावेरी डी' से रातों-रात स्टार बने

अनिरुद्ध ने साल 2012 में धनुष की फिल्म '3' से बतौर म्यूजिक डायरेक्टर डेब्यू किया था। इस फिल्म का गाना 'व्हाई दिस कोलावेरी डी' दुनिया भर में वायरल हुआ। यह यूट्यूब पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूज लाने वाला भारत का पहला बड़ा वायरल गाना बना। इसके बाद अनिरुद्ध ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।