प्रोफेसर से कॉमेडियन बन... लोगों को रुला गया यह कलाकार; पढ़ें जसविंदर भल्ला की अनटोल्ड स्टोरी

एंटरटेनमेंट डेस्क। पंजाबी सिनेमा और हास्य जगत के दिग्गज कलाकार डॉ. जसविंदर भल्ला (65) का शनिवार सुबह निधन हो गया। दो दिन पहले उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया था, जिसके बाद मोहाली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

परिवार के अनुसार, उनकी बेटी, जो दस दिन पहले यूरोप गई थी, पिता के निधन की खबर सुनकर आज शाम तक मोहाली लौट रही है। बेटा इस दौरान घर पर ही मौजूद है।

सुबह करीब 4 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार 23 अगस्त को दोपहर 1 बजे मोहाली के गांव बलौंगी में किया जाएगा।

मार्च 2022 में जब वे मोहाली के अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे थे, उस दौरान चोरी की घटना भी घटी थी, जिसकी काफी चर्चा रही थी।

इंडस्ट्री और नेताओं ने जताया शोक

उनके करीबी दोस्त बाल मुकुंद शर्मा ने कहा, 'यह घाटा कभी पूरा नहीं हो सकता। हमारा 40 साल पुराना रिश्ता था। उन्होंने मुझे भाई का दर्जा दिया था।'

कॉमेडियन पम्मी ने कहा, 'दिल और शुगर की बीमारी के कारण उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली थी। उनका जाना पंजाबी इंडस्ट्री के लिए कभी पूरी न होने वाली कमी है।'

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शोक व्यक्त करते हुए लिखा, 'छणकाटों की छनकार के बंद होने से मन दुखी है। ‘चाचा चतरा’ हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे।'

वहीं पंजाब कांग्रेस ने भी संदेश जारी कर कहा, 'भल्ला जी अपनी कला से लंबे समय तक लोगों के जीवन में हंसी बिखेरते रहे। वे हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगे।'