प्रोफेसर से कॉमेडियन बन... लोगों को रुला गया यह कलाकार; पढ़ें जसविंदर भल्ला की अनटोल्ड स्टोरी
Jaswinder Bhalla Passes Away: हास्य कलाकार जसविंदर भल्ला का 65 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार 23 अगस्त को दोपहर 1 बजे मोहाली के गांव बलौंगी में किया जाएगा। जसविंदर भल्ला अपने करीयर की शुरुआत 'छनकाटा 88' से। इसके अलावा, 'दुल्ला भट्टी' में अभिनय किया। भल्ला पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी (पीएयू) में प्रोफेसर भी रहे।
Publish Date: Fri, 22 Aug 2025 11:15:45 AM (IST)
Updated Date: Fri, 22 Aug 2025 11:44:39 AM (IST)
Jaswinder Bhalla died: जसविंदर भल्ला का निधन।
HighLights
- जसविंदर भल्ला का प्रोफेसर से कॉमेडियन बनना।
- Jaswinder Bhalla ने 1988 में किया करियर शुरू।
- इस बीमारी के कारण भल्ला ने फिल्मों से दूरी बना ली।
एंटरटेनमेंट डेस्क। पंजाबी सिनेमा और हास्य जगत के दिग्गज कलाकार डॉ. जसविंदर भल्ला (65) का शनिवार सुबह निधन हो गया। दो दिन पहले उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया था, जिसके बाद मोहाली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
सुबह करीब 4 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार 23 अगस्त को दोपहर 1 बजे मोहाली के गांव बलौंगी में किया जाएगा।
परिवार के अनुसार, उनकी बेटी, जो दस दिन पहले यूरोप गई थी, पिता के निधन की खबर सुनकर आज शाम तक मोहाली लौट रही है। बेटा इस दौरान घर पर ही मौजूद है।
प्रोफेसर से कॉमेडियन बनने तक का सफर
- 4 मई 1960 को लुधियाना के दोराहा में जन्मे जसविंदर भल्ला ने 1988 में 'छनकाटा 88' से अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद वे फिल्म 'दुल्ला भट्टी' में नजर आए।
- भल्ला सिर्फ अभिनेता ही नहीं, बल्कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी (पीएयू) में प्रोफेसर भी रहे। उन्होंने विश्वविद्यालय के ब्रांड एंबेसडर के रूप में किसानों तक तकनीक और साहित्य पहुंचाने में अहम योगदान दिया। उनका जीवन किसानों की जागरूकता और सेवा के लिए भी समर्पित रहा।
मार्च 2022 में जब वे मोहाली के अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे थे, उस दौरान चोरी की घटना भी घटी थी, जिसकी काफी चर्चा रही थी।
यह भी पढ़ें- मशहूर पंजाबी एक्टर-कॉमेडियन Jaswinder Bhalla का निधन, 65 साल की उम्र में ली अंतिम सांस
इंडस्ट्री और नेताओं ने जताया शोक
उनके करीबी दोस्त बाल मुकुंद शर्मा ने कहा, 'यह घाटा कभी पूरा नहीं हो सकता। हमारा 40 साल पुराना रिश्ता था। उन्होंने मुझे भाई का दर्जा दिया था।'
कॉमेडियन पम्मी ने कहा, 'दिल और शुगर की बीमारी के कारण उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली थी। उनका जाना पंजाबी इंडस्ट्री के लिए कभी पूरी न होने वाली कमी है।'
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शोक व्यक्त करते हुए लिखा, 'छणकाटों की छनकार के बंद होने से मन दुखी है। ‘चाचा चतरा’ हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे।'
वहीं पंजाब कांग्रेस ने भी संदेश जारी कर कहा, 'भल्ला जी अपनी कला से लंबे समय तक लोगों के जीवन में हंसी बिखेरते रहे। वे हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगे।'