    Bigg Boss 19 Grand Premiere: कौन हैं Tanya Mittal? 500 रुपये से शुरू किया बिजनेस, अब बिग बॉस 19 में नज़र आएंगी

    बिग बॉस 19 का आगाज हो चुका है और इस बार कई अलग-अलग बैकग्राउंड से आए कंटेस्टेंट शो का हिस्सा बने हैं। इन्हीं में से एक हैं तान्या मित्तल, जिनकी जर्नी बेहद खास और इंस्पायरिंग मानी जा रही है।

    By Akash Pandey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 25 Aug 2025 12:15:56 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 25 Aug 2025 12:24:31 AM (IST)
    Bigg Boss 19 Grand Premiere: कौन हैं Tanya Mittal? 500 रुपये से शुरू किया बिजनेस, अब बिग बॉस 19 में नज़र आएंगी
    तान्या मित्तल की जर्नी बेहद खास और इंस्पायरिंग मानी जा रही है

    HighLights

    1. स बार कई अलग-अलग बैकग्राउंड से आए कंटेस्टेंट शो का हिस्सा बने हैं
    2. इन्हीं में से एक हैं तान्या मित्तल, जिनकी जर्नी बेहद खास और इंस्पायरिंग मानी जा रही है
    3. तान्या सिर्फ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही नहीं, बल्कि सफल बिजनेसवुमन, मॉडल और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं

    एंटरटेनमेंट डेस्क, इंदौर। बिग बॉस 19 का आगाज हो चुका है और इस बार कई अलग-अलग बैकग्राउंड से आए कंटेस्टेंट शो का हिस्सा बने हैं। इन्हीं में से एक हैं तान्या मित्तल, जिनकी जर्नी बेहद खास और इंस्पायरिंग मानी जा रही है। तान्या सिर्फ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही नहीं, बल्कि सफल बिजनेसवुमन, मॉडल और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। 500 रुपये से बिजनेस शुरू करने से लेकर इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट जीतने तक उनका सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। आइए जानते हैं उनकी दिलचस्प स्टोरी।

    कौन हैं तान्या मित्तल?

    27 सितंबर 2000 को ग्वालियर, मध्य प्रदेश में जन्मीं तान्या की जिंदगी आसान नहीं रही। वह कटे होंठ की समस्या के साथ पैदा हुईं और बचपन में कई बार सर्जरी से गुज़रना पड़ा। स्कूल लाइफ भी उनके लिए चुनौतियों से भरी रही, लेकिन तान्या ने कभी हार नहीं मानी और मुश्किलों को अपनी ताकत बना लिया।

    500 रुपये से बिजनेस की शुरुआत

    सिर्फ 19 साल की उम्र में तान्या ने बिजनेस जगत में कदम रखा और महज 500 रुपये से Handmade Love नामक ब्रांड की शुरुआत की। इस ब्रांड ने हैंडबैग और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स से अपनी पहचान बनाई। धीरे-धीरे यह सोशल मीडिया पर लोकप्रिय हुआ और हजारों लोगों से जुड़ा।

    2018 में तान्या ने ब्यूटी पेजेंट की दुनिया में एंट्री ली और Miss Asia Tourism Universe का ताज जीतकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया। फैशन, बिजनेस और कंटेंट क्रिएशन—तीनों क्षेत्रों में उन्होंने बेहतरीन बैलेंस बनाया।

    सोशल मीडिया स्टार और मोटिवेशनल स्पीकर

    तान्या के इंस्टाग्राम पर 18 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इसके अलावा वह यूट्यूब और फेसबुक पर भी मजबूत उपस्थिति रखती हैं। वह TEDx स्पीकर भी रह चुकी हैं और अक्सर अपने मोटिवेशनल सेशन्स में कठिनाइयों पर जीत और सपनों को पूरा करने का मैसेज देती हैं। हालांकि, उनके "सबसे कम उम्र की करोड़पति" होने के दावे को लेकर सोशल मीडिया पर बहस भी होती रही है।

    बिग बॉस 19 में एंट्री

    अब तान्या मित्तल ने बिग बॉस 19 में एंट्री ले ली है। शो में वह अपने मोटिवेशन, ग्लैमर और ड्रामा से दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सीजन की शुरुआत से ही तान्या चर्चा में हैं और माना जा रहा है कि उनका सफर यहां भी दमदार रहने वाला है।

