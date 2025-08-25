Bigg Boss 19 Grand Premiere: कौन हैं Tanya Mittal? 500 रुपये से शुरू किया बिजनेस, अब बिग बॉस 19 में नज़र आएंगी

एंटरटेनमेंट डेस्क, इंदौर। बिग बॉस 19 का आगाज हो चुका है और इस बार कई अलग-अलग बैकग्राउंड से आए कंटेस्टेंट शो का हिस्सा बने हैं। इन्हीं में से एक हैं तान्या मित्तल, जिनकी जर्नी बेहद खास और इंस्पायरिंग मानी जा रही है। तान्या सिर्फ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही नहीं, बल्कि सफल बिजनेसवुमन, मॉडल और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। 500 रुपये से बिजनेस शुरू करने से लेकर इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट जीतने तक उनका सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। आइए जानते हैं उनकी दिलचस्प स्टोरी।

कौन हैं तान्या मित्तल? 27 सितंबर 2000 को ग्वालियर, मध्य प्रदेश में जन्मीं तान्या की जिंदगी आसान नहीं रही। वह कटे होंठ की समस्या के साथ पैदा हुईं और बचपन में कई बार सर्जरी से गुज़रना पड़ा। स्कूल लाइफ भी उनके लिए चुनौतियों से भरी रही, लेकिन तान्या ने कभी हार नहीं मानी और मुश्किलों को अपनी ताकत बना लिया।