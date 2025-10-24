Dev Anand को देख छत से कूद जाती थी लड़कियां, कोर्ट को एक्टर के काले कपड़ों पर लगाना पड़ा था बैन

एंटरटेनमेंट डेस्क। भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी शख्सियत समय के साथ और भी चमकती चली जाती है - देव आनंद (Dev Anand) उन्हीं में से एक हैं। 50 और 60 के दशक में बॉलीवुड पर राज करने वाले देव साहब सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक स्टाइल आइकन बन चुके थे। उनकी मुस्कान, डायलॉग डिलीवरी और पहनावा लोगों के दिलों में उतर गया था। देव आनंद का स्टाइल बना लोगों की दीवानगी देव आनंद उस दौर के सबसे स्टाइलिश हीरो माने जाते थे। उनकी सफेद कमीज और काला कोट युवाओं में ट्रेंड बन गया था। जहां भी देव साहब निकलते, वहां भीड़ उमड़ पड़ती। खासकर उनकी महिला फैंस उन पर इस कदर फिदा थीं कि सिर्फ उन्हें देखने के लिए छतों और बालकनियों पर चढ़ जाया करती थीं। कई बार तो यह दीवानगी इतनी खतरनाक हो जाती कि लड़कियां उनके एक झलक के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देती थीं।

कोर्ट ने लगाया था ‘ब्लैक कोट बैन’ देव आनंद के काले कपड़ों की दीवानगी इतनी बढ़ गई थी कि यह फैशन एक खतरा बन गया। कहा जाता है कि जब देव साहब काले कोट-पैंट पहनकर सार्वजनिक जगहों पर जाते थे, तो कई लड़कियां उन्हें देखकर बेहोश या यहां तक कि छत से कूद जाया करती थीं।