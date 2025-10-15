मेरी खबरें
    जब उनसे पूछा गया कि वे किन संगीत के दिग्गजों की प्रशंसा करती हैं, तो उन्होंने दिल से अपने विचार साझा किए। श्रेया ने कहा, यदि मुझे किसी पुराने संगीत के दिग्गज के साथ काम करने का मौका मिलता, तो ऐसे बहुत से लोग हैं

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 15 Oct 2025 07:29:02 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 15 Oct 2025 07:30:20 PM (IST)
    श्रेया घोषाल ने किस बात पर जताई लता मंगेशकर संग गाने की ख्वाहिश
    भारत का सबसे पसंदीदा सिंगिंग रियलिटी शो, इंडियन आइडल, एक नए सीज़न के साथ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पर लौट आया है, जो हर दिल को छूने के लिए तैयार है। इस बार शो की थीम है "यादों की प्लेलिस्ट: जहाँ आवाजें आज वाली और गाने आप वाले", जो पुरानी यादों, धुनों और भावनाओं का जश्न मनाता है। शो की सबसे बड़ी खासियत यह है कि श्रेया घोषाल इस सीज़न में जज के रूप में वापसी कर रही हैं, जो अपने अनुभव, अपनेपन और प्रोत्साहन से कंटेस्टेंट्स और दर्शकों दोनों को प्रेरित करती नजर आएँगी।

    श्रेया घोषाल, जो भारत की सबसे प्यारी गायिकाओं में से एक हैं, न सिर्फ अपनी सुरीली आवाज़ के लिए जानी जाती हैं, बल्कि संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार और सम्मान के लिए भी मशहूर हैं। जब उनसे पूछा गया कि वे किन संगीत के दिग्गजों की प्रशंसा करती हैं, तो उन्होंने दिल से अपने विचार साझा किए। श्रेया ने कहा, "यदि मुझे किसी पुराने संगीत के दिग्गज के साथ काम करने का मौका मिलता, तो ऐसे बहुत से लोग हैं।


    मुझे नहीं लगता कि यह किसी के लिए हैरानी की बात होगी, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि मैं लता मंगेशकर जी और आशा जी की बहुत बड़ी शिष्या और प्रशंसक हूँ। यदि मुझे उस दौर में लता जी के साथ गाने का मौका मिलता या सिर्फ उन्हें लाइव परफॉर्म करते हुए देखने का, उन्हें सामने गाते सुनने का, चाहे मैं सिर्फ एक दीवार पर बैठी मक्खी ही क्यों न होती, फिर भी मैं खुद को बहुत धन्य मानती।"

    अपने आइडल के साथ गाने का श्रेया घोषाल का सपना यह दिखाता है कि सबसे चमकते सितारे भी किसी न किसी से प्रेरणा लेते हैं और यही प्रशंसा महानता को जन्म देती है। इस सीज़न में वादा किया गया है कि आज के टैलेंट को पुराने दौर के गीतों के साथ जोड़ा जाएगा।

    इससे यह सफर बनेगा संगीत, यादों और भावनाओं से भरा एक खूबसूरत जश्न, वह भी भारतीय संगीत की बेहतरीन आवाज़ों का। देखिए इंडियन आइडल का नया सीज़न 18 अक्टूबर, 2025 से, हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे, सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न और सोनी लिव पर।

