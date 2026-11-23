मनोरंजन डेस्क। रामायणम् के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा और डायरेक्टर नितेश तिवारी ने बताया कि मेकर्स ने हनुमान के किरदार के लिए सनी देओल को ही क्यों चुना है। दोनों ने कहा कि भगवान हनुमान के लिए उन्हें एक ऐसा एक्टर चाहिए था, जो हनुमान के सॉफ्ट साइड को उनके शक्तिशाली रूप के साथ बैलेंस करें। इस वजह से उन्होंने सनी देओल को कास्ट किया।

नमित मल्होत्रा- हनुमान भारत के आयरन मैन एक हालिया इंटरव्यू में नमित ने कहा- रामायण में हनुमान सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला किरदार है। वह भारत के आयरन मैन हैं। हनुमान की मौजूदगी दूसरे पार्ट को एक अलग ही स्तर पर ले जाएगी। यही वजह है ही हमने पहले पार्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन में उनकी बस एक झलक दिखाई। हम चाहते थे कि पहले पार्ट में ही किरदार के बारे में बहुत कुछ बताने के बजाय, ऑडियंस के मन में यह उत्सुकता बनी रहे कि रामा की यात्रा में आगे क्या होगा।