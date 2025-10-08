यह आखिरी बार है जब मैं...' Yuzvendra Chahal ने धनश्री वर्मा के 2 महीने में धोखा मिलने के आरोप पर दिया मुंहतोड़ जवाब

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। प्राइम वीडियो शो राइज एंड फॉल (Rise And Fall) में धनश्री वर्मा ने क्रिकेटर युजवेंद्र चहल पर चीटिंग का आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने 2 महीने में ही उन्हें किसी और के साथ पकड़ा था। क्रिकेटर पर लगे इन आरोपों की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हुई जिस पर अब हाल ही में युजवेंद्र चहल ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए एक्ट्रेस को करारा जवाब दिया और उन पर निशाना साधा।

'हिन्दुस्तान टाइम्स' से बातचीत में उन्होंने कहा, 'मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूं और कभी चीटिंग नहीं करता हूं। अगर कोई 2 महीने में चीट करता तो इतना लंबा रिश्ता चलता क्या? मेरे लिए अब यह चैप्टर बंद हो चुका है। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया हूं और उन्हें भी अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ जाना चाहिए। हम दोनों 4.5 साल एक साथ रहे। हम बिल्कुल भी शुरुआत से ही साथ नहीं रहते, अगर कोई चीटिंग कर रहा होता।'

मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता- चहल उन्होंने आगे कहा, 'मैं इस बात से निकल चुका हूं। उनका घर अभी भी मेरे नाम से ही चल रहा है। वह ऐसा करती रहीं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं साफ तौर पर ये कहना चाहता हूं कि ये आखिरी बार है, जब मैं अपनी जिंदगी के इस चैप्टर के बारे में बात कर रहा हूं।' चहल ने आगे कहा, 'मैं इस चैप्टर को भुला चुका हूं। कोई कुछ भी कह देता है और वह सोशल मीडिया पर चल जाता है। 100 बाते चलती हैं, लेकिन सच्चाई एक ही है, जो मेरे लिए मैटर करते हैं उन्हें वह पता है। मेरे लिए अब यह चैप्टर क्लोज है पूरी तरह से।'