17 साल लड़के-लड़कियों को रोज मिनिमम 60 मिनट तेज कसरत करना जरूरी, मजबूत होंगी हड्डियां

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मोबाइल, टैबलेट और कंप्यूटर पर बढ़ता समय बच्चों की दिनचर्या के साथ उनकी शारीरिक सक्रियता को भी प्रभावित कर सकता है। विश्व बाल अस्थि एवं जोड़ दिवस के अवसर पर यह सवाल महत्वपूर्ण है कि डिजिटल गतिविधियों के बीच बच्चों को खेलने, दौड़ने और मांसपेशियों को मजबूत बनाने का पर्याप्त समय मिल रहा है या नहीं। क्लीनिकल एपिडेमियोलाजी एंड ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित भारतीय शोध में अधिक स्क्रीन टाइम का संबंध कम शारीरिक गतिविधि, मांसपेशियों की कम गुणवत्ता और खराब नींद से सामने आया है।

अध्ययन में 11 से 13 वर्ष के 252 बच्चों को शामिल किया गया। इनमें 138 लड़के और 115 लड़कियां थीं। लड़कों का औसत स्क्रीन टाइम प्रतिदिन 7.51 घंटे और लड़कियों का 6.8 घंटे था। शोध में अधिक स्क्रीन टाइम के साथ शारीरिक गतिविधि का स्तर कम और बीएमआई अधिक होने का संबंध भी मिला। हालांकि, अध्ययन से यह साबित नहीं होता कि स्क्रीन टाइम ही इन बदलावों का कारण है।