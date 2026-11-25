लाइफस्टाइल डेस्क। वीकेंड पर शहर की भागदौड़ से दूर कहीं घूमने का मन है, तो इस बार छत्तीसगढ़ की खूबसूरत वादियों का रुख कर सकते हैं। यहां ऐसे कई झरने हैं, जहां पानी की आवाज, हरियाली और पहाड़ों के बीच कुछ समय बिताना एक अलग अनुभव हो सकता है। खासकर नवंबर से फरवरी तक मौसम सुहावना रहता है, इसलिए दोस्तों और परिवार के साथ छोटी ट्रिप प्लान की जा सकती है।

छत्तीसगढ़ में चित्रकोट से लेकर तीरथगढ़ तक कई मशहूर झरने हैं। कुछ जगहों पर जंगल के बीच घूमने का मौका मिलता है, तो कहीं चट्टानों के बीच गिरता पानी आपका ध्यान खींच लेता है। छत्तीसगढ़ के 5 झरने जहां जरूर जाएं 1. चित्रकोट वाटरफॉल बस्तर के जगदलपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित चित्रकोट वाटरफॉल को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। इंद्रावती नदी पर बना यह झरना अपने घोड़े की नाल जैसे आकार के लिए मशहूर है। बारिश के मौसम में इसका फैलाव काफी बढ़ जाता है। सर्दियों में यहां का मौसम घूमने और फोटोग्राफी के लिए अच्छा रहता है।

2. तीरथगढ़ वाटरफॉल कांगेर घाटी नेशनल पार्क के अंदर स्थित तीरथगढ़ झरना कई स्तरों में नीचे गिरता है। यहां सीढ़ियों से उतरकर झरने को करीब से देखने का अनुभव मिलता है। आसपास का जंगल और चट्टानें इस जगह को खास बनाते हैं। 3. घटारानी वाटरफॉल गरियाबंद जिले में स्थित घटारानी झरना रायपुर के आसपास रहने वालों के लिए अच्छा विकल्प है। यहां झरने के साथ घटारानी माता का मंदिर भी है। दोस्तों के साथ एक दिन की ट्रिप के लिए यह जगह चुनी जा सकती है। हालांकि, सर्दियों में पानी का बहाव कम हो सकता है। 4. अमृतधारा वाटरफॉल मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में हसदेव नदी पर स्थित अमृतधारा झरना प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहां चट्टानों के बीच से गिरता पानी और आसपास का शांत वातावरण अच्छा अनुभव देते हैं। 5. रकसगंडा वाटरफॉल सूरजपुर जिले के नवगई क्षेत्र में स्थित रकसगंडा झरना प्रकृति प्रेमियों के लिए खास जगह है। यहां नदी और चट्टानों के बीच बना प्राकृतिक नजारा देखने को मिलता है। हालांकि, यहां जाने से पहले सड़क और स्थानीय पहुंच की जानकारी जरूर लें।