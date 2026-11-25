लाइफस्टाइल डेस्क। वीकेंड पर शहर की भागदौड़ से दूर कहीं घूमने का मन है, तो इस बार छत्तीसगढ़ की खूबसूरत वादियों का रुख कर सकते हैं। यहां ऐसे कई झरने हैं, जहां पानी की आवाज, हरियाली और पहाड़ों के बीच कुछ समय बिताना एक अलग अनुभव हो सकता है। खासकर नवंबर से फरवरी तक मौसम सुहावना रहता है, इसलिए दोस्तों और परिवार के साथ छोटी ट्रिप प्लान की जा सकती है।
छत्तीसगढ़ में चित्रकोट से लेकर तीरथगढ़ तक कई मशहूर झरने हैं। कुछ जगहों पर जंगल के बीच घूमने का मौका मिलता है, तो कहीं चट्टानों के बीच गिरता पानी आपका ध्यान खींच लेता है।
बस्तर के जगदलपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित चित्रकोट वाटरफॉल को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। इंद्रावती नदी पर बना यह झरना अपने घोड़े की नाल जैसे आकार के लिए मशहूर है। बारिश के मौसम में इसका फैलाव काफी बढ़ जाता है। सर्दियों में यहां का मौसम घूमने और फोटोग्राफी के लिए अच्छा रहता है।
कांगेर घाटी नेशनल पार्क के अंदर स्थित तीरथगढ़ झरना कई स्तरों में नीचे गिरता है। यहां सीढ़ियों से उतरकर झरने को करीब से देखने का अनुभव मिलता है। आसपास का जंगल और चट्टानें इस जगह को खास बनाते हैं।
गरियाबंद जिले में स्थित घटारानी झरना रायपुर के आसपास रहने वालों के लिए अच्छा विकल्प है। यहां झरने के साथ घटारानी माता का मंदिर भी है। दोस्तों के साथ एक दिन की ट्रिप के लिए यह जगह चुनी जा सकती है। हालांकि, सर्दियों में पानी का बहाव कम हो सकता है।
मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में हसदेव नदी पर स्थित अमृतधारा झरना प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहां चट्टानों के बीच से गिरता पानी और आसपास का शांत वातावरण अच्छा अनुभव देते हैं।
सूरजपुर जिले के नवगई क्षेत्र में स्थित रकसगंडा झरना प्रकृति प्रेमियों के लिए खास जगह है। यहां नदी और चट्टानों के बीच बना प्राकृतिक नजारा देखने को मिलता है। हालांकि, यहां जाने से पहले सड़क और स्थानीय पहुंच की जानकारी जरूर लें।
अगर आपके पास शनिवार और रविवार की छुट्टी है, तो जगदलपुर को अपना बेस बनाकर चित्रकोट और तीरथगढ़ की ट्रिप प्लान कर सकते हैं।
ध्यान रखें कि घटारानी रायपुर के पास और अमृतधारा-रकसगंडा उत्तरी छत्तीसगढ़ में हैं। इन्हें जगदलपुर वाले दो दिन के ट्रिप में शामिल करना व्यावहारिक नहीं होगा। इनके लिए अलग से ट्रिप बनाएं।
सर्दियों में मौसम सुहावना जरूर होता है, लेकिन झरनों में पानी मानसून के मुकाबले कम हो सकता है। इसलिए जाने से पहले स्थानीय स्थिति पता कर लें। फिसलन वाली चट्टानों पर जाने और गहरे पानी में उतरने से बचें। आरामदायक जूते, पानी की बोतल और जरूरी सामान साथ रखें।
अगर इस बार वीकेंड पर कुछ अलग करना चाहते हैं, तो दोस्तों के साथ छत्तीसगढ़ के इन प्राकृतिक ठिकानों की सैर एक अच्छा विकल्प हो सकती है।
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