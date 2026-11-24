लाइफस्टाइल डेस्क। भारत के अलग-अलग हिस्सों में खानपान सिर्फ भूख मिटाने का जरिया नहीं, बल्कि वहां की संस्कृति, मौसम और जीवनशैली की पहचान भी होता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी खाने का रिश्ता जंगल, गांव और स्थानीय परंपराओं से जुड़ा है। यहां की थाली में चावल, स्थानीय सब्जियों और जंगल से मिलने वाली चीजों का इस्तेमाल लंबे समय से होता आया है।

बस्तर के पारंपरिक खानपान की खास बात यह है कि यहां कई व्यंजन स्थानीय लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। कुछ खाने की चीजें मौसम के अनुसार तैयार की जाती हैं, तो कुछ पीढ़ियों से चली आ रही रेसिपी के जरिए आज भी घरों में बनाई जाती हैं। यही वजह है कि बस्तर का खाना सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि वहां के जीवन को समझने का एक तरीका भी है।

चावल से बनते हैं कई पारंपरिक व्यंजन बस्तर और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में चावल मुख्य भोजन है। इसी से कई तरह के नाश्ते और व्यंजन तैयार किए जाते हैं। स्थानीय खानपान में चावल के आटे का इस्तेमाल भी काफी होता है। फरा: चावल के आटे से तैयार फरा छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय व्यंजनों में शामिल है। इसे कई जगह अलग-अलग तरीके से बनाया जाता है। कुछ लोग इसे भाप में पकाते हैं, जबकि कुछ जगह इसके टुकड़ों को हल्का तलकर भी खाया जाता है। इसे चटनी के साथ खाने का चलन है। चीला: चावल के आटे से तैयार चीला सुबह के नाश्ते या हल्के भोजन के रूप में खाया जाता है। इसे बनाने का तरीका आसान है और घरों में अलग-अलग स्वाद के लिए इसमें मसाले या अन्य सामग्री मिलाई जाती है।

अंगाकर रोटी: चावल से तैयार इस पारंपरिक रोटी को आग पर पकाया जाता है। इसकी खासियत इसका सादा स्वाद और बनाने का तरीका है। ग्रामीण इलाकों में आज भी कई पारंपरिक व्यंजन चूल्हे पर तैयार किए जाते हैं। चापड़ा चटनी: बस्तर के खाने की सबसे चर्चित पहचान बस्तर के खानपान की चर्चा हो और चापड़ा चटनी का नाम न आए, ऐसा कम ही होता है। यह चटनी लाल बुनकर चींटियों और उनके अंडों से तैयार की जाती है। स्थानीय स्तर पर इसे चापड़ा कहा जाता है। इसे पारंपरिक तरीके से लहसुन, मिर्च, नमक और अन्य स्थानीय मसालों के साथ पीसकर तैयार किया जाता है। इसका स्वाद खट्टा और तीखा बताया जाता है। बस्तर के कुछ आदिवासी समुदायों में यह लंबे समय से भोजन का हिस्सा रही है। हालांकि, बाहर के लोगों के लिए यह व्यंजन अक्सर उत्सुकता का विषय बन जाता है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए यह उनके पारंपरिक खानपान का हिस्सा है। इसे केवल एक अनोखे या अजीब खाने के रूप में देखना सही नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे स्थानीय खाद्य परंपरा और जंगल से जुड़ी जीवनशैली भी है। जंगल से मिलने वाली चीजें भी भोजन का हिस्सा बस्तर के कुछ ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में जंगल से मिलने वाली खाद्य सामग्री का इस्तेमाल भोजन तैयार करने में किया जाता है। मौसम के अनुसार स्थानीय लोग कई तरह के फल, कंद-मूल, मशरूम, पत्तियां और अन्य खाद्य पदार्थ इकट्ठा करते हैं। कुछ जगहों पर बांस की कोपलों से व्यंजन बनाए जाते हैं। स्थानीय सब्जियों और जंगल से मिलने वाली सामग्री को पारंपरिक मसालों के साथ पकाया जाता है। पहले के समय में जब बाजार तक पहुंच आसान नहीं थी, तब मौसम के अनुसार मिलने वाली चीजों को सुखाकर या अन्य तरीकों से सुरक्षित रखने की परंपरा भी रही है।