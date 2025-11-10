आपकी लाइफस्टाइल की वो 5 आदतें जो चुपचाप बढ़ा रही हैं Hair Fall

डिजिटल डेस्कः कभी आईने में देखकर लगता है कि बाल पहले जैसे घने नहीं रहे? कंघी में हर रोज़ कुछ ज्यादा ही बाल दिखने लगे हैं। अगर हां, तो अब वक्त है अपने शैंपू या मौसम को दोष देने की बजाय, खुद की लाइफस्टाइल पर नजर डालने का। दरअसल, गंजेपन की शुरुआत अक्सर बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से होती है। हमारी रोजमर्रा की छोटी-छोटी गलतियों से।

जी हां, वही आदतें जो हमें मामूली लगती हैं। वही धीरे-धीरे हमारी स्कैल्प की जड़ों को कमजोर कर देती हैं। आइए जानते हैं उन 5 लाइफस्टाइल मिस्टेक्स के बारे में जो चुपचाप आपके बालों की सेहत छीन रही हैं। तनाव और नींद की कमी बालों का सबसे बड़ा दुश्मन आधुनिक जीवन की दौड़ में तनाव अब हर किसी का साथी बन चुका है। पर यह साथी बालों के लिए जहर से कम नहीं। जब शरीर लगातार तनाव में रहता है, तो कोर्टिसोल नामक हॉर्मोन बढ़ जाता है। यह हॉर्मोन बालों को रेस्टिंग फेज़ में डाल देता है यानी नए बालों की जगह पुराने बाल झड़ने लगते हैं। और अगर नींद पूरी न हो, तो शरीर को रिपेयर का मौका ही नहीं मिलता। नतीजा बालों की जड़ें कमजोर पड़ जाती हैं।