आपकी लाइफस्टाइल की वो 5 आदतें जो चुपचाप बढ़ा रही हैं Hair Fall

डिजिटल डेस्कः कभी आईने में देखकर लगता है कि बाल पहले जैसे घने नहीं रहे? कंघी में हर रोज़ कुछ ज्यादा ही बाल दिखने लगे हैं। अगर हां, तो अब वक्त है अपने शैंपू या मौसम को दोष देने की बजाय, खुद की लाइफस्टाइल पर नजर डालने का। दरअसल, गंजेपन की शुरुआत अक्सर बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से होती है। हमारी रोजमर्रा की छोटी-छोटी गलतियों से।
जी हां, वही आदतें जो हमें मामूली लगती हैं। वही धीरे-धीरे हमारी स्कैल्प की जड़ों को कमजोर कर देती हैं। आइए जानते हैं उन 5 लाइफस्टाइल मिस्टेक्स के बारे में जो चुपचाप आपके बालों की सेहत छीन रही हैं।
तनाव और नींद की कमी बालों का सबसे बड़ा दुश्मन
आधुनिक जीवन की दौड़ में तनाव अब हर किसी का साथी बन चुका है। पर यह साथी बालों के लिए जहर से कम नहीं। जब शरीर लगातार तनाव में रहता है, तो कोर्टिसोल नामक हॉर्मोन बढ़ जाता है।
यह हॉर्मोन बालों को रेस्टिंग फेज़ में डाल देता है यानी नए बालों की जगह पुराने बाल झड़ने लगते हैं। और अगर नींद पूरी न हो, तो शरीर को रिपेयर का मौका ही नहीं मिलता। नतीजा बालों की जड़ें कमजोर पड़ जाती हैं।
कम पानी और पोषण की कमी
बालों के लिए हाइड्रेशन उतना ही ज़रूरी है, जितना पौधों के लिए पानी। पानी कम पीने से बाल रूखे, बेजान और टूटने वाले हो जाते हैं। इसके साथ ही डाइट में प्रोटीन, आयरन, जिंक और बायोटिन जैसे पोषक तत्वों की कमी बालों की ग्रोथ को रोक देती है। जंक फूड से पेट तो भर जाता है, लेकिन स्कैल्प और बाल भूखे ही रह जाते हैं।
स्टाइल के नाम पर नुकसान
हर रोज टाइट पोनीटेल, जूड़ा या जेल से सलीकेदार हेयरस्टाइल बनाना स्टाइलिश जरूर लगता है, लेकिन यह आपके बालों को खींच-खींचकर कमजोर कर देता है। इसे ट्रैक्शन एलोपेसिया कहते हैं। एक ऐसी स्थिति जिसमें हेयरलाइन के बाल झड़ने लगते हैं।
ऊपर से स्ट्रेटनर, कर्लर और ड्रायर की गर्मी बालों को अंदर तक जला देती है। थोड़ा ढीलापन और नेचुरल लुक बालों को राहत दे सकता है।
ज्यादा शैंपू और गलत कंघी
बालों को रोज धोना जरूरी नहीं है। बार-बार शैंपू करने से स्कैल्प का नेचुरल ऑयल खत्म हो जाता है, जिससे रूखापन और डैंड्रफ बढ़ जाता है। और गीले बालों में जोर से कंघी करना तो बाल झड़ने का सबसे तेज तरीका है। गीले बालों को हल्के हाथों से सुलझाइए और चौड़े दांतों वाली कंघी का इस्तेमाल कीजिए।
धूम्रपान और शराब बालों के दुश्मन नंबर वन
सिगरेट और शराब सिर्फ फेफड़ों या लिवर को नहीं, बालों की जड़ों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। स्मोकिंग से सिर की त्वचा में ब्लड सर्कुलेशन घट जाता है, जिससे जड़ों तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता। शराब शरीर के पोषक तत्वों को सोख लेती है और आपके बाल धीरे-धीरे अपनी जान।
बालों का ख्याल, खुद से प्यार की शुरुआत है
हेयर फॉल किसी कॉस्मेटिक प्रॉब्लम से ज्यादा लाइफस्टाइल का सिग्नल है। अपने बालों को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को थोड़ा वक्त देना। पानी पिएं, हेल्दी खाएं, स्ट्रेस कम करें और नींद पूरी लें। क्योंकि जब अंदर से आप स्वस्थ होंगे, तभी आपके बाल भी चमकेंगे और आत्मविश्वास भी।