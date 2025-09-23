घर पर रहना पसंद करते हैं जेन-जी, हफ्ते में सिर्फ 49 मिनट ही बिताते हैं बाहर; पढ़ें क्या है इसकी वजह

लाइफस्टाइल डेस्क। बदलती टेक्नोलॉजी और युवा लाइफस्टाइल ने जेन-जी (1996–2010 में जन्मी पीढ़ी) के जीवन में बड़ा बदलाव ला दिया है। हाल के एक सर्वे के अनुसार, जेन-जी हफ्ते के दिनों में औसतन सिर्फ 49 मिनट बाहर बिताती है, जबकि जेन-एक्स लगभग 65 मिनट हर दिन आउटडोर एक्टिविटीज में समय देती है।

बाहर कम जाने की वजह सर्वे में शामिल 67% जेन-जी ने कहा कि वे कई दिन बिना बाहर निकले भी आराम से बिता सकते हैं। इसके अलावा, 25% खराब मौसम में बाहर जाना पसंद नहीं करते, 16% के पास समय की कमी है, और कुछ लोग अकेले बाहर नहीं जाना चाहते। डिजिटल दुनिया की बढ़ती पकड़ ने भी जेन-जी को मोबाइल, लैपटॉप और ऑनलाइन कंटेंट में इतना व्यस्त कर दिया कि बाहरी गतिविधियों में उनकी रुचि कम हो गई।