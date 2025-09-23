घर पर रहना पसंद करते हैं जेन-जी, हफ्ते में सिर्फ 49 मिनट ही बिताते हैं बाहर; पढ़ें क्या है इसकी वजह

लाइफस्टाइल डेस्क। बदलती टेक्नोलॉजी और युवा लाइफस्टाइल ने जेन-जी (1996–2010 में जन्मी पीढ़ी) के जीवन में बड़ा बदलाव ला दिया है। हाल के एक सर्वे के अनुसार, जेन-जी हफ्ते के दिनों में औसतन सिर्फ 49 मिनट बाहर बिताती है, जबकि जेन-एक्स लगभग 65 मिनट हर दिन आउटडोर एक्टिविटीज में समय देती है।
बाहर कम जाने की वजह
सर्वे में शामिल 67% जेन-जी ने कहा कि वे कई दिन बिना बाहर निकले भी आराम से बिता सकते हैं। इसके अलावा, 25% खराब मौसम में बाहर जाना पसंद नहीं करते, 16% के पास समय की कमी है, और कुछ लोग अकेले बाहर नहीं जाना चाहते। डिजिटल दुनिया की बढ़ती पकड़ ने भी जेन-जी को मोबाइल, लैपटॉप और ऑनलाइन कंटेंट में इतना व्यस्त कर दिया कि बाहरी गतिविधियों में उनकी रुचि कम हो गई।
घर पर सोशल लाइफ का नया अंदाज
बाहर कम समय बिताने के बावजूद जेन-जी अपनी सोशल लाइफ को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए सक्रिय रख रही है। ऑनलाइन डेटिंग, वीडियो कॉल, वर्चुअल गेमिंग सेशन और एक जैसा खाना ऑर्डर करके ऑनलाइन डेट्स जैसी गतिविधियों से जेन-जी अब लॉन्ग डिसटेंस रिलेशनशिप को भी मज़ेदार और टिकाऊ बना रही है।
