सुबह की 5 आदतें जो समय से पहले दिखा सकती हैं बुढ़ापा, अभी बदल लें रूटीन

लाइफस्टाइल डेस्क। हर कोई चाहता है कि वह लंबे समय तक फिट, हेल्दी और जवां नजर आए। इसके लिए लोग स्किन केयर प्रोडक्ट्स पर खूब पैसा खर्च करते हैं, लेकिन असल में आपकी उम्र बढ़ाने का काम आपकी रोज़ की आदतें भी कर सकती हैं। खासतौर पर सुबह की कुछ गलतियां शरीर और त्वचा पर सीधा असर डालती हैं।

अगर दिन की शुरुआत इन 5 आदतों से हो रही है, तो समझ लीजिए कि समय से पहले बुढ़ापा दस्तक दे सकता है। ये छोटी-छोटी गलतियां धीरे-धीरे चेहरे की चमक छीन लेती हैं और झुर्रियों को बढ़ावा देती हैं। सुबह उठते ही मोबाइल देखने की आदत आंख खुलते ही फोन स्क्रीन पर नजर डालना आज आम बात हो गई है। लेकिन सुबह-सुबह स्क्रीन की नीली रोशनी दिमाग पर दबाव डालती है और तनाव को बढ़ाती है। ज्यादा तनाव का असर त्वचा पर साफ दिखता है, जिससे चेहरा थका हुआ और उम्र से बड़ा नजर आने लगता है।