सुबह की 5 आदतें जो समय से पहले दिखा सकती हैं बुढ़ापा, अभी बदल लें रूटीन

लाइफस्टाइल डेस्क। हर कोई चाहता है कि वह लंबे समय तक फिट, हेल्दी और जवां नजर आए। इसके लिए लोग स्किन केयर प्रोडक्ट्स पर खूब पैसा खर्च करते हैं, लेकिन असल में आपकी उम्र बढ़ाने का काम आपकी रोज़ की आदतें भी कर सकती हैं। खासतौर पर सुबह की कुछ गलतियां शरीर और त्वचा पर सीधा असर डालती हैं।
अगर दिन की शुरुआत इन 5 आदतों से हो रही है, तो समझ लीजिए कि समय से पहले बुढ़ापा दस्तक दे सकता है। ये छोटी-छोटी गलतियां धीरे-धीरे चेहरे की चमक छीन लेती हैं और झुर्रियों को बढ़ावा देती हैं।
सुबह उठते ही मोबाइल देखने की आदत
आंख खुलते ही फोन स्क्रीन पर नजर डालना आज आम बात हो गई है। लेकिन सुबह-सुबह स्क्रीन की नीली रोशनी दिमाग पर दबाव डालती है और तनाव को बढ़ाती है। ज्यादा तनाव का असर त्वचा पर साफ दिखता है, जिससे चेहरा थका हुआ और उम्र से बड़ा नजर आने लगता है।
पानी पीना टाल देना
रात भर की नींद के बाद शरीर में पानी की कमी हो जाती है। अगर सुबह उठकर पानी नहीं पिया जाए, तो त्वचा रूखी और बेजान दिख सकती है। सही मात्रा में पानी न मिलने से शरीर के टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाते, जिसका असर चेहरे पर मुहांसों और फाइन लाइन्स के रूप में नजर आता है।
मीठा और अनहेल्दी नाश्ता करना
सुबह का नाश्ता जरूरी है, लेकिन अगर इसमें ज्यादा चीनी और प्रोसेस्ड चीजें शामिल हों, तो यह नुकसानदेह साबित हो सकता है। अधिक मीठा खाने से शरीर में कोलेजन को नुकसान पहुंचता है, जिससे त्वचा की कसावट कम होने लगती है और उम्र जल्दी झलकने लगती है।
सनस्क्रीन को हल्के में लेना
कई लोग मानते हैं कि सनस्क्रीन सिर्फ धूप में बाहर निकलने पर ही जरूरी होती है। जबकि हकीकत यह है कि यूवी किरणें घर के अंदर भी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं। सनस्क्रीन न लगाने से पिगमेंटेशन और झुर्रियों की समस्या समय से पहले शुरू हो सकती है।
सुबह एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग न करना
अगर सुबह की शुरुआत बिना किसी हल्की फिजिकल एक्टिविटी के होती है, तो शरीर सुस्त बना रहता है। स्ट्रेचिंग या थोड़ी वॉक से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे चेहरे पर नेचुरल ग्लो आता है। लगातार एक्टिविटी से दूरी मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देती है, जो बुढ़ापे की रफ्तार बढ़ा सकती है।
