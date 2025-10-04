मेरी खबरें
    दूध के साथ खाते हैं चिया सीड्स? हो सकती हैं ये 5 गंभीर समस्याएं, जानें सेवन का सही तरीका

    Chia Seeds With Milk Side Effects: चिया सीड्स आजकल हेल्थ कॉन्शस लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो चुके हैं। दूध के साथ चिया सीड्स खाने से शरीर में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। आइए जानते हैं उन संभावित समस्याओं के बारे में-

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 04 Oct 2025 03:08:07 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 04 Oct 2025 03:13:38 PM (IST)
    दूध के साथ चिया सीड्स खाने के नुकसान।

    HighLights

    1. दूध के साथ चिया सीड्स खाने के नुकसान।
    2. चिया सीड्स खाने से पहले हो जाएं सावधान।
    3. आ सकती है पोषक तत्वों के अवशोषण में कमी।

    लाइफस्टाइल डेस्क। चिया सीड्स आजकल हेल्थ कॉन्शस लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो चुके हैं। खासकर जो लोग वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं, वे इन्हें अपनी डाइट में जरूर शामिल करते हैं।

    पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण चिया सीड्स को सुपरफूड कहा जाता है, लेकिन अगर इन्हें गलत तरीके से खाया जाए तो यह सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं।

    ज्यादातर लोग चिया सीड्स को पानी में भिगोकर खाते हैं, जबकि कुछ लोग इन्हें दूध में मिलाकर सेवन करते हैं। देखने में यह कॉम्बिनेशन हेल्दी लगता है, लेकिन हर किसी के लिए यह सुरक्षित नहीं होता।

    दूध के साथ चिया सीड्स खाने से शरीर में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। आइए जानते हैं उन संभावित समस्याओं के बारे में-

    दूध के साथ चिया सीड्स खाने के नुकसान (disadvantages of chia seeds)

    1. पाचन संबंधी समस्याएं

    चिया सीड्स में घुलनशील फाइबर की मात्रा काफी अधिक होती है, जो तरल पदार्थ को सोखकर जेल की तरह फूल जाता है। जब इसे दूध के साथ खाया जाता है, तो यह पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है।

    इससे गैस, ब्लोटिंग, ऐंठन या कब्ज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। रिसर्च के मुताबिक, डाइटरी फाइबर की मात्रा अचानक बढ़ने से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल परेशानियां हो सकती हैं।

    2. चोकिंग का खतरा

    चिया सीड्स अपने वजन से 10–12 गुना तक लिक्विड सोख लेते हैं। अगर इन्हें सूखा खाया जाए और बाद में दूध पिया जाए, तो ये अंदर जाकर फूल सकते हैं, जिससे चोकिंग का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा इन्हें अच्छी तरह से भिगोकर ही खाएं।

    3. लैक्टोज इनटॉलरेंस वालों के लिए हानिकारक

    जो लोग लैक्टोज इनटॉलरेंट हैं, उनके लिए दूध पहले से ही परेशानी की वजह होता है। ऐसे लोगों को दूध पीने के बाद दस्त, गैस और पेट दर्द की समस्या होती है। जब चिया सीड्स का फाइबर भी इसमें जुड़ जाता है, तो ये समस्याएं और बढ़ सकती हैं।

    4. पोषक तत्वों के अवशोषण में कमी

    चिया सीड्स में मौजूद फाइटिक एसिड शरीर में कैल्शियम जैसे मिनरल्स के अवशोषण को कम करता है। शोध बताते हैं कि अगर लंबे समय तक दूध के साथ चिया सीड्स का सेवन किया जाए, तो यह कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को प्रभावित कर सकता है।

    5. एलर्जिक रिएक्शन का खतरा

    कुछ लोगों को चिया सीड्स या दूध दोनों में से किसी एक से एलर्जी हो सकती है। ऐसे में दोनों को साथ में खाने से एलर्जी के लक्षण जैसे त्वचा पर चकत्ते, पेट दर्द या सांस लेने में दिक्कत हो सकती है।

    चिया सीड्स खाने का सही तरीका (best way to eat chia seeds)

    इसलिए अगर आप अपनी डाइट में चिया सीड्स शामिल करना चाहते हैं, तो इन्हें पानी में भिगोकर खाना सबसे सुरक्षित और फायदेमंद तरीका है।

