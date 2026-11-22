लाइफस्टाइल डेस्क। सर्दियों में धूप कम मिलने और बदलती लाइफस्टाइल के कारण शरीर में विटामिन D की कमी का खतरा बढ़ सकता है। यह विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण, हड्डियों की मजबूती और मांसपेशियों के सही काम करने के लिए जरूरी है। इसकी कमी होने पर शरीर कई तरह के संकेत देने लगता है, लेकिन अक्सर लोग इन्हें सामान्य थकान या कमजोरी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं।

विटामिन D की कमी बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक किसी को भी हो सकती है। जो लोग ज्यादातर समय घर या ऑफिस के अंदर बिताते हैं, पर्याप्त धूप नहीं लेते या खानपान में इसकी मात्रा कम रखते हैं, उनमें कमी का जोखिम अधिक हो सकता है।

1. लगातार थकान और कमजोरी महसूस होना अगर पर्याप्त नींद लेने के बाद भी दिनभर थकान महसूस होती है, काम करने का मन नहीं करता या शरीर में ऊर्जा की कमी रहती है, तो इसकी कई वजह हो सकती हैं। विटामिन D की कमी भी उनमें से एक है। हालांकि, थकान सिर्फ विटामिन D की कमी का संकेत नहीं है। आयरन की कमी, थायरॉइड की समस्या, नींद की कमी और दूसरी स्वास्थ्य स्थितियां भी इसकी वजह हो सकती हैं। 2. हड्डियों और शरीर में दर्द विटामिन D शरीर को कैल्शियम अवशोषित करने में मदद करता है। इसकी कमी होने पर हड्डियों की मजबूती प्रभावित हो सकती है। कुछ लोगों को कमर, पैरों, कूल्हों या शरीर के दूसरे हिस्सों में दर्द महसूस हो सकता है। लंबे समय तक गंभीर कमी रहने पर हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया जैसी स्थितियां हो सकती हैं। 3. मांसपेशियों में कमजोरी और दर्द विटामिन D मांसपेशियों के सामान्य कामकाज में भी भूमिका निभाता है। इसकी कमी होने पर मांसपेशियों में कमजोरी, दर्द या सीढ़ियां चढ़ने और लंबे समय तक चलने में परेशानी महसूस हो सकती है। कुछ लोगों को उठने-बैठने या सामान्य गतिविधियां करने में भी पहले की तुलना में अधिक मेहनत करनी पड़ती है। 4. बार-बार बीमार पड़ना विटामिन D शरीर की इम्यून प्रणाली के सामान्य कामकाज में योगदान देता है। इसकी कमी और कुछ इनफेक्शनों के जोखिम के बीच संबंध देखा गया है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि बार-बार सर्दी-जुकाम होने का कारण हमेशा विटामिन D की कमी ही होता है। बार-बार इनफेक्शन होने पर डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है।