हेल्थ डेस्क। अंडा प्रोटीन और पोषण का एक बेहतरीन स्रोत है, जो लगभग हर रसोई में रोजमर्रा के नाश्ते और भोजन का अहम हिस्सा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुराना या खराब अंडा न केवल आपकी डिश का स्वाद बिगाड़ सकता है, बल्कि फूड पॉइजनिंग और गंभीर संक्रमण का कारण भी बन सकता है?

अक्सर पैकेट पर लिखी एक्सपायरी डेट के बावजूद रखरखाव में कमी के कारण अंडे समय से पहले खराब हो जाते हैं। ऐसे में अंडा पकाने से पहले उसकी ताजगी की जांच करना बेहद जरूरी है।

आइए जानते हैं वे 5 बेहद आसान घरेलू तरीके, जिनसे आप मिनटों में ताजे और खराब अंडे की पहचान कर सकते हैं-

1. पानी वाला टेस्ट (Water Float Test)

अंडे की ताजगी परखने का यह सबसे पुराना और सटीक तरीका है। इसके लिए एक गहरे कटोरे में पानी भरें और अंडे को उसमें धीरे से डालें:

ताजा अंडा: यदि अंडा पानी की तली में जाकर बिल्कुल सीधा (सपाट) लेट जाता है, तो समझ लें कि अंडा पूरी तरह ताजा है।

पुराना अंडा: यदि अंडा तली में एक सिरे पर खड़ा हो जाता है, तो इसका मतलब है कि अंडा कुछ पुराना हो चुका है, लेकिन इसे जल्द पकाकर खाया जा सकता है।

खराब अंडा: समय के साथ अंडे के भीतर हवा भरती जाती है। यदि अंडा पानी की सतह पर तैरने लगे, तो वह पूरी तरह खराब हो चुका है। ऐसे अंडे को तुरंत फेंक दें।

2. छिलके की बनावट और सफाई देखें

अंडा तोड़ने से पहले उसके बाहरी खोल यानी छिलके को ध्यान से देखें और छूकर महसूस करें:

ताजे अंडे का छिलका साफ, मजबूत और छूने में हल्का खुरदुरा होता है।

यदि अंडे के छिलके पर कोई दरार (क्रैक), अजीब दाग-धब्बे या चिपचिपापन महसूस हो, तो उसका उपयोग न करें। क्षतिग्रस्त छिलके से हानिकारक बैक्टीरिया आसानी से अंडे के भीतर प्रवेश कर जाते हैं।

3. कान के पास ले जाकर हिलाएं (Shake Test)

अंडे को हल्के हाथों से पकड़कर अपने कान के पास लाएं और धीरे से हिलाएं:

ताजा अंडा: ताजे अंडे के भीतर का तरल गाढ़ा होता है, इसलिए हिलाने पर इसमें से कोई आवाज नहीं आती (या न के बराबर आती है)।

पुराना अंडा: जैसे-जैसे अंडा पुराना होता है, उसका अंदरूनी तरल पतला होने लगता है और हवा की जगह बढ़ जाती है। ऐसे अंडे को हिलाने पर भीतर से छलकने (स्लॉशिंग) की आवाज सुनाई देती है।

4. प्लेट में तोड़कर बनावट जांचें

अंडे को सीधे कड़ाही या पैन में डालने के बजाय पहले एक साफ प्लेट में तोड़कर देखें:

ताजा अंडा: इसकी पीली जर्दी (योक) गोल, उभरी हुई और सख्त होती है, तथा इसके चारों ओर का सफेद हिस्सा गाढ़ा होकर जर्दी से सिमटा रहता है।

पुराना अंडा: पुराने अंडे की जर्दी चपटी और फैली हुई दिखती है, और इसका सफेद हिस्सा पानी की तरह पतला होकर पूरी प्लेट में फैल जाता है।

5. गंध से करें पहचान (Sniff Test)

खराब अंडे की सबसे बड़ी पहचान उसकी तेज और अप्रिय गंध होती है। यदि अंडा तोड़ते ही उसमें से सड़ी हुई, तीखी या अजीब सी बदबू आए, तो बिना किसी संकोच के उसे तुरंत फेंक दें और भोजन में उसका इस्तेमाल बिल्कुल न करें।