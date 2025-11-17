Bihar GI-Tagged Foods: बिहार के 7 अनोखे फूड्स जो ‘लिट्टी-चोखा’ से भी ज्यादा खास हैं

लाइफस्टाइल डेस्क। बिहार का जिक्र आते ही सबसे पहले लिट्टी-चोखा का स्वाद ज़हन में दौड़ जाता है। यह सच है कि यह व्यंजन बिहार की पहचान है, लेकिन सूबे का खानपान इससे कहीं ज्यादा गहराई और विविधता रखता है। दरअसल, बिहार के पास ऐसे 7 पारंपरिक फूड्स हैं, जिन्हें उनकी खास मौलिकता और भौगोलिक पहचान के चलते GI टैग मिला है। इनका स्वाद अद्भुत होने के साथ-साथ यह राज्य की संस्कृति, मिट्टी और इतिहास को भी बखूबी दर्शाते हैं। आइए, इन्हें थोड़ा करीब से जानते हैं.

भागलपुरी जर्दालू आम भागलपुर का मशहूर जर्दालू आम अपनी तीखी खुशबू, पतले छिलके और संतुलित मिठास के लिए दुनिया भर में पसंद किया जाता है। 'जर्दालू' नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह जल्दी पीला हो जाता है। हर साल बिहार सरकार इसे खास मेहमानों को उपहार में भेजती है, जिससे इसकी शाही पहचान और मजबूत होती है।

कतरनी चावल भागलपुर और बांका की धरती पर उगने वाला कतरनी चावल अपनी अनूठी सुगंध के लिए जाना जाता है। पकने पर इसकी महक पूरे घर को भर देती है। छोटा, हल्का मुड़ा हुआ दाना इसकी सबसे बड़ी पहचान है। कभी यह खास मौके पर ही पकता था. आज भी स्वाद में इसका कोई जवाब नहीं। सिलाव का खाजा सिलाव का खाजा परतदार मिठाई का बेहतरीन उदाहरण है। आटे की कई पतली परतें, तलने की पुरानी तकनीक और चाशनी का मेल यह मिठाई मुंह में जाते ही घुल जाती है। सदियों पुरानी कला का स्वाद इसमें साफ झलकता है।