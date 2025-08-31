जिंदगी में कामयाब होने से रोकते हैं ये 7 तरह के लोग; अगर सक्सेसफुल होना है तो आज ही तोड़ दें दोस्ती

मेरी खबरें
    By Akash Pandey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 31 Aug 2025 07:35:13 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 31 Aug 2025 07:35:13 AM (IST)
    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दोस्ती सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, बल्कि भरोसा, समझ और भावनाओं का मजबूत बंधन होती है। एक अच्छा दोस्त आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी बन सकता है, वहीं गलत दोस्त आपकी एनर्जी, सेल्फ कॉन्फिडेंस और मानसिक शांति को नष्ट कर सकते हैं।

    इसलिए जरूरी है कि हम समझें कि किससे दोस्ती निभानी चाहिए और किन लोगों से दूरी बनानी चाहिए। आइए जानते हैं विस्तार से...

    1. स्वार्थी लोग

    ऐसे दोस्त जो सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके पास आते हैं और मुश्किल वक्त में गायब हो जाते हैं। ये लोग आपके लिए कभी भी अच्छा नहीं सोच सकते और हमेशा मेंटल स्ट्रेस देंगे।

    2. आपकी भावनाओं से खेलने वाले

    जो बार-बार आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, माफी मांगते हैं लेकिन वही गलती दोहराते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहें।

    3. नेगेटिव थिंकिंग वाले

    जो हर बात में कमी निकालते हैं, हर कदम पर डर दिखाते हैं और कभी किसी पॉजिटिव चीज़ को स्वीकार नहीं करते।

    4. ईर्ष्या करने वाले लोग

    जो आपकी तरक्की से खुश होने की बजाय जलते हैं, पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं और सामने दिखावा करते हैं। ऐसे लोगों से आज से ही दूरी बना लें।

    5. बुराई करने और अफवाह फैलाने वाले

    जो दूसरों की बुराई करके अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, वे कभी सच्चे दोस्त नहीं हो सकते।

    6. जो आपकी आज़ादी छीनते हैं

    ऐसे दोस्त जो हर फैसले में दखल देते हैं, आपकी सोच और पसंद पर सवाल उठाते हैं, ये आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे।

    7. गलत राह दिखाने वाले

    जो आपको बुरी आदतों जैसे नशा, झूठ या गैर-जिम्मेदार व्यवहार की ओर ले जाते हैं, ऐसे दोस्तों से दूरी बनाना आपकी भलाई के लिए जरूरी है।

    सफलता पाने के लिए जरूरी है कि आप सही लोगों के साथ समय बिताएं और नेगेटिव प्रभाव डालने वाले लोगों से दूरी बनाएं।

