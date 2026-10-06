लाइफस्‍टाइल डेस्‍क। फैशन के दौर में ऊंची हील पहनना स्टाइल माना जाता है, लेकिन इसका लगातार उपयोग ठीक नहीं है। यह घुटने, कमर और एड़ी के दर्द सहित कई गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है। ऊंची हील पहनने से शरीर का पूरा वजन पंजों और घुटनों पर आ जाता है।

सामान्य स्थिति में वजन बराबर बंटा रहता है, लेकिन ज्यादा हील पहनने पर 75 प्रतिशत वजन सिर्फ आगे के हिस्से पर आता है। इससे शरीर का संतुलन बिगड़ता है। यह घुटने में आर्थराइटिस का कारण बन सकता है। हील से घुटने के जोड़ पर दबाव बढ़ता है।