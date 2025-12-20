अचानक सिर में उठता है तेज दर्द, यह हो सकता है ब्रेन एन्यूरिज्म; यदि ऐसे लक्षण दिए तो न करें लापरवाही

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर: अगर अचानक सिर में ऐसा तेज दर्द उठे, जो एक मिनट से भी कम समय में असहनीय हो जाए, तो इसे सामान्य सिरदर्द समझकर नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। यह ब्रेन एन्यूरिज्म का गंभीर संकेत हो सकता है।

यह बीमारी दिमाग की नसों की दीवार कमजोर होने से होती है, जहां गुब्बारे जैसी सूजन बन जाती है। यदि यह फट जाए, तो सबआर्कनाइड हेमरेज हो जाता है, जिसमें मरीज की जान जाने को भी खतरा रहता है। सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल में सर्दी के मौसम में ब्रेन एन्यूरिज्म के 12 से 15 मरीज हर माह इलाज के लिए पहुंच रहे हैं।

विशेषज्ञों के मुताबिक सर्दी के मौसम में लोग अक्सर सिरदर्द को सर्दी-जुकाम या थकान से जोड़ देते हैं। लेकिन यह गंभीर न्यूरोलाजिकल समस्या का संकेत होता है। धूम्रपान, तंबाकू और शराब का सेवन, उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्राल, सिर की पुरानी चोट और तनाव ब्रेन एन्यूरिज्म के प्रमुख कारण हैं। बीमारी के समय पर यह लक्षण न्यूरोसर्जन डॉ. पीयूष पंचारिया के मुताबिक ब्रेन एन्यूरिज्म आमतौर पर 30 से 60 वर्ष की उम्र में देखा जाता है, लेकिन हाल के वर्षों में यह बीमारी 25 की आयु में भी सामने आ रही है। इसका सबसे प्रमुख लक्षण अचानक और तेज सिरदर्द होता है। मरीज कहता है कि जीवन में कभी इतना तेज दर्द महसूस नहीं किया। ऐसे समय में तुरंत न्यूरोलाजिस्ट या न्यूरोसर्जन से संपर्क करना चाहिए।