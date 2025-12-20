मेरी खबरें
    अचानक सिर में उठता है तेज दर्द, यह हो सकता है ब्रेन एन्यूरिज्म; यदि ऐसे लक्षण दिए तो न करें लापरवाही

    अचानक सिर में तेज दर्द का उठना ब्रेन एन्यूरिज्म का लक्षण हो सकता है। यह एक खतरनाक जानलेवा बीमारी है। इंदौर के एसएसएच में हर माह 10 से 15 मरीज इस शिकाय ...और पढ़ें

    By Vinay YadavEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 20 Dec 2025 11:59:08 PM (IST)Updated Date: Sun, 21 Dec 2025 12:02:25 AM (IST)
    अचानक सिर में उठता है तेज दर्द, यह हो सकता है ब्रेन एन्यूरिज्म; यदि ऐसे लक्षण दिए तो न करें लापरवाही
    अचानक सिर में तेज दर्द ब्रेन एन्यूरिज्म का लक्षण हो सकता है

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर: अगर अचानक सिर में ऐसा तेज दर्द उठे, जो एक मिनट से भी कम समय में असहनीय हो जाए, तो इसे सामान्य सिरदर्द समझकर नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। यह ब्रेन एन्यूरिज्म का गंभीर संकेत हो सकता है।

    यह बीमारी दिमाग की नसों की दीवार कमजोर होने से होती है, जहां गुब्बारे जैसी सूजन बन जाती है। यदि यह फट जाए, तो सबआर्कनाइड हेमरेज हो जाता है, जिसमें मरीज की जान जाने को भी खतरा रहता है। सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल में सर्दी के मौसम में ब्रेन एन्यूरिज्म के 12 से 15 मरीज हर माह इलाज के लिए पहुंच रहे हैं।


    विशेषज्ञों के मुताबिक सर्दी के मौसम में लोग अक्सर सिरदर्द को सर्दी-जुकाम या थकान से जोड़ देते हैं। लेकिन यह गंभीर न्यूरोलाजिकल समस्या का संकेत होता है। धूम्रपान, तंबाकू और शराब का सेवन, उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्राल, सिर की पुरानी चोट और तनाव ब्रेन एन्यूरिज्म के प्रमुख कारण हैं।

    बीमारी के समय पर यह लक्षण

    न्यूरोसर्जन डॉ. पीयूष पंचारिया के मुताबिक ब्रेन एन्यूरिज्म आमतौर पर 30 से 60 वर्ष की उम्र में देखा जाता है, लेकिन हाल के वर्षों में यह बीमारी 25 की आयु में भी सामने आ रही है। इसका सबसे प्रमुख लक्षण अचानक और तेज सिरदर्द होता है। मरीज कहता है कि जीवन में कभी इतना तेज दर्द महसूस नहीं किया। ऐसे समय में तुरंत न्यूरोलाजिस्ट या न्यूरोसर्जन से संपर्क करना चाहिए।

    यदि एन्यूरिज्म फट जाए, तो मरीज की स्थिति बिगड़ती है। हाल ही में एक महिला गंभीर अवस्था में अस्पताल लाई गई थी, लेकिन हालत नाजुक होने के चलते उसकी मौत हो गई। हालांकि समय पर पहुंचने वाले मरीज अब स्वस्थ है।

    क्वॉइलिंग और क्लिपिंग तकनीक से कर रहे उपचार

    अस्पताल में ब्रेन एन्यूरिज्म के इलाज के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां क्वॉइलिंग और क्लिपिंग तकनीकों से उपचार किया जाता है। बीते चार वर्षों में करीब 150 से 200 मरीजों का सफल इलाज किया जा चुका है। खासबात है कि यहां निजी अस्पतालों के मुकाबले रियायती दरों पर इलाज मिलता है। अस्पताल में न्यूरोसर्जन डॉ. पीयूष पंचारिया, डॉ. विकास वरवड़े, डॉ. अभिषेक कोतवाल आदि इलाज कर रहे हैं।

