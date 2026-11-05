नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। बदलती जीवनशैली और खानपान की गड़बड़ी अब गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन रही है। कम उम्र के लोगों में आहार नली सिकुड़ने के मामले सामने आ रहे हैं। एमवाय अस्पताल में हर महीने ऐसे लगभग 10 केस आ रहे हैं, जिसमें मरीजों की जांच करने पर उनकी आहार नली सिकुड़ी मिल रही है। इसके पीछे क्रोनिक एसिडिटी के साथ ही अन्य कारण जिम्मेदार हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, लंबे समय तक एसिडिटी रहने पर आहार नली में पेप्टिक स्ट्रिक्चर बन जाता है जो आहार नली को सिकोड़ देता है।

एक बार अगर आहार नली सिकुड़ जाए तो फिर सर्जरी के जरिए ही इसे दोबारा पहले जैसा किया जा सकता है। इस स्थिति के लिए एक्लेसिया कार्डिया की बीमारी भी जिम्मेदार होती है, जिसमें आहार नली के अंदर की मांसपेशियां मोटी होने लगती हैं और रास्ता संकरा हो जाता है।

खाने के बाद उल्टी होने की हो सकती है शिकायत विजयनगर क्षेत्र में रहने वाली एक 40 वर्षीय महिला को पिछले एक साल से शिकायत थी कि खाना खाने के थोड़ी देर बाद ही उल्टियां होती थीं। इसे लेकर दो निजी अस्पतालों में जांच कराई गई, जहां पेट का संक्रमण बताया गया। दवाओं को खाने के बाद कुछ दिन तक आराम रहा, लेकिन दोबारा वही स्थिति बनने लगी। इसके बाद जब स्पेशलिस्ट डाक्टर से जांच कराई गई तो आहार नली सिकुड़ने की पुष्टि हुई। इसी तरह सिंधी कालोनी में रहने वाली एक अन्य महिला को भी खाने के बाद पेट में भारीपन और असहज लगता था। जांच के बाद आहार नली सिकुड़ने की बात सामने आई, जिसके बाद सर्जरी कराई गई।