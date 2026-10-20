रानी लक्ष्मीबाई की आखिरी सांसों के साक्षी थे बाबा गंगादास, बाबा की गोद में ली अंतिम सांस, कुटिया तोड़कर बनाई चिता

डिजिटल डेस्क। 'खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी…' रानी लक्ष्मीबाई का नाम आते ही आंखों के सामने एक ऐसी वीरांगना की तस्वीर उभरती है, जिसने अंग्रेजी हुकूमत के सामने घुटने टेकने के बजाय रणभूमि में अपने प्राण न्योछावर कर दिए।

पीठ पर बेटे को बांधकर, घोड़े की लगाम मुंह में दबाए और दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए युद्ध करती रानी लक्ष्मीबाई की छवि आज भी लोगों के मन में जीवंत है। यह कहानी है उदासीन परंपरा के संत बाबा गंगादास की लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की इस प्रचलित कहानी के पीछे इतिहास का एक ऐसा अध्याय भी है, जिसके नायक को अपेक्षित पहचान नहीं मिल पाई। यह कहानी है उदासीन परंपरा के संत और खड़ी बोली के महाकवि बाबा गंगादास की।

दावा किया जाता है कि ग्वालियर के युद्ध में घायल होने के बाद रानी लक्ष्मीबाई को बाबा गंगादास की झोपड़ी में ले जाया गया था। अंग्रेजों के हाथ रानी का शव न लगे, इसके लिए बाबा ने अपनी कुटिया तोड़कर उनकी चिता तैयार की और अंतिम संस्कार कराया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से जुड़ी बाबा गंगादास की यह गाथा केवल एक संत की कहानी नहीं, बल्कि 1857-58 के स्वतंत्रता संग्राम में साधु-संतों की भूमिका और उनके बलिदान की याद भी दिलाती है। कौन थे बाबा गंगादास, जिनके आश्रम में पहुंची थीं घायल रानी? बाबा गंगादास का संबंध उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के बाबूगढ़ क्षेत्र स्थित गांव रसूलपुर से बताया जाता है। वह उदासीन परंपरा के संत होने के साथ खड़ी बोली के प्रमुख कवि भी थे। उनका ग्वालियर स्थित मठ स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों की गतिविधियों से जुड़ा बताया जाता है।

स्थानीय विवरणों के अनुसार, बाबा गंगादास केवल आध्यात्मिक साधना तक सीमित नहीं थे। वह युवाओं को युद्ध का प्रशिक्षण भी देते थे। बंदूक, भाला, तलवार और कटार चलाने में निपुण बाबा अपने आश्रम में क्रांतिकारियों को युद्धकला सिखाते थे। उनके व्यक्तित्व का यही पहलू उन्हें दूसरे संतों से अलग बनाता है। एक ओर वह साहित्य और अध्यात्म से जुड़े थे, तो दूसरी ओर देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले लोगों की सहायता भी करते थे। रानी लक्ष्मीबाई और बाबा गंगादास की गुप्त मुलाकात कथाओं और स्थानीय ऐतिहासिक विवरणों में वर्ष 1858 के दौरान रानी लक्ष्मीबाई और बाबा गंगादास के बीच एक गोपनीय मुलाकात का उल्लेख मिलता है। उस समय अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष निर्णायक दौर में पहुंच चुका था।ग्वालियर में अंग्रेजी सेना के साथ संघर्ष के दौरान रानी लक्ष्मीबाई गंभीर रूप से घायल हो गईं। बताया जाता है कि उनके सैनिक उन्हें लेकर बाबा गंगादास के आश्रम पहुंचे। रानी की हालत बेहद नाजुक थी और उनके जीवन की उम्मीदें तेजी से कम होती जा रही थीं। रानी ने पुत्र दामोदर राव की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई इसी कठिन घड़ी में रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पुत्र दामोदर राव की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। स्थानीय विवरणों के अनुसार, उन्होंने बाबा गंगादास से बेटे को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की अपील की। हालांकि कुछ विवरण में बेटे को वाराणसी भेजने की बात भी कही गई है। किवदंती यह भी है कि रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे की सुरक्षा के लिए अपना हार तक उतारकर देना चाहती थीं, लेकिन बाबा ने उसे स्वीकार नहीं किया। यह प्रसंग रानी के जीवन के उस पक्ष को सामने लाता है, जिसमें रणभूमि की वीरांगना अपने अंतिम क्षणों में एक मां की तरह अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित थी। बाबा की गोद में ली अंतिम सांस, गंगाजल पिलाने का भी उल्लेख रानी लक्ष्मीबाई के अंतिम क्षणों से जुड़ा एक मार्मिक विवरण यह भी है कि बाबा गंगादास ने उनका सिर अपनी गोद में रखा और उन्हें गंगाजल पिलाया। इसी दौरान रानी ने कथित तौर पर इच्छा जताई कि उनका शव अंग्रेजों के हाथ नहीं लगना चाहिए।

बताया जाता है कि बाबा गंगादास ने रानी की इस अंतिम इच्छा को पूरा करने का संकल्प लिया। रानी का बलिदान होने के बाद उनके पार्थिव शरीर को अंग्रेजी सैनिकों से सुरक्षित रखने की चुनौती सामने थी। हालांकि, रानी लक्ष्मीबाई के अंतिम क्षणों से जुड़े इन विवरणों की पुष्टि के लिए ऐतिहासिक स्रोतों का अलग-अलग परीक्षण जरूरी है। फिर भी, स्थानीय परंपराओं में बाबा गंगादास का नाम रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम यात्रा और उनके पुत्र की सुरक्षा से जोड़कर याद किया जाता है। कुटिया तोड़कर बनाई चिता, अंग्रेजों को नहीं मिला रानी का शव स्थानीय विवरणों में दावा किया जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान के बाद अंग्रेजी सैनिकों ने बाबा गंगादास के मठ पर हमला कर दिया था। ऐसे में रानी का अंतिम संस्कार करना और उनके पार्थिव शरीर को अंग्रेजों से बचाना बेहद कठिन हो गया था। आश्रम में चिता तैयार करने के लिए पर्याप्त लकड़ियां नहीं थीं। बताया जाता है कि बाबा गंगादास ने देर किए बिना अपनी कुटिया तुड़वा दी और उसकी लकड़ियों से रानी की चिता तैयार कराई। इस बीच मठ के साधु अंग्रेजी सैनिकों का मुकाबला करते रहे। जब अंग्रेजी सैनिक चिता तक पहुंचे, तब तक रानी का अंतिम संस्कार हो चुका था।